Todavía no vuelve Cavani: por qué se demora el regreso en Boca

No formó parte del Superclásico y puede que quede afuera del partido con Tigre

Los partidos pasan y la ausencia de Edinson Cavani dentro del campo de juego se hace más que notable. Al principio era porque estaba saliendo de una lesión muscular, pero la misma ya quedó en el pasado. Ante la presencia de una nueva fecha del Torneo Clausura en Boca se vuelven a encender alarmas, debido a que el uruguayo no estaría confirmado para ir de titular en reemplazo de Milton Giménez frente a Tigre.

El ex delantero de Banfield fue amonestado frente a River y por reglamento debe cumplir una fecha de suspensión después de haber alcanzando las cinco tarjetas amarillas. Lo particular es que el uruguayo no aparece como uno de los candidatos a ocupar un lugar dentro de la formación y así revivir la dupla con Miguel Merentiel. Se estima que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda podría sumar un volante más a la mitad de la cancha.

Por lo tanto, el estado físico de Edinson Cavani es uno que comienza a preocupar y obliga a buscar respuestas que permitan responder su ausencia. “Arrancó la semana trabajando de manera diferenciada. Todavía no se pudo sumar al grupo de aquellos que no jugaron contra River y hoy hicieron futbol reducido. Habrá que esperar y veremos en primera instancia, si tiene chances por lo menos de meterse al próximo encuentro”, señaló el periodista Ezequiel Sosa en Planeta Boca Juniors.

Es importante mencionar que este cuerpo técnico de Boca busca que cada uno de sus jugadores lesionados se encuentre recuperado al 101% para conseguir minutos en cancha. Algo que se aplicó con Ander Herrera y que con la entrega de minutos de manera paulatina se está transformando en una verdadera alternativa. Al volante español le van dando más tiempo en campo con el paso de los partidos para que su regreso no sea tan brusco y así evitar que se vuelva lesionar.

En lo que respecta a lo contractual, Edinson Cavani se encuentra atado a Boca hasta diciembre del 2026 y de momento su salida del plantel profesional no está en discusión. De hecho, si hay un rumor de una posible partida en el mercado de pases de verano, va a ser producto de una decisión personal porque entiende que su físico no está apto para la competencia o cualquier otra consideración a la que llegue.

Las lesiones de Cavani en Boca

Temporada 2025

Lesión en el gemelo

Desgarro muscular del gemelo

Lesión vertebral

Temporada 2024

Problemas musculares

Lesión muscular

Problemas en los muslos

Dolores musculares

Temporada 2023