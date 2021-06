Boca: Sebastián Villa irá a juicio oral por un caso de violencia de género

Finalmente, la Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa por violencia de género que tiene como protagonista al delantero del Xeneize. Los detalles.

Después de varias idas y vueltas, la Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa por violencia de género que tiene como principal protagonista a Sebastián Villa, luego de ser denunciado por su ex pareja Daniela Cortés durante fines del mes de abril del año pasado. Este viernes, el juez de garantías de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, dio a conocer la resolución y el 'OK' al pedido de la fiscal Verónica Pérez.

De esta manera, el delantero de Boca Juniors pasó a estar imputado por lesiones leves y amenazas coactivas y su situación será elevada a juicio oral. Según la resolución, el juez manifiesta "no hacer lugar al planteo de nulidad impetrado por la Defensa" y "elevar a juicio" dicha causa. A su vez, remarca la importancia de registrar y notificar la resolución a la Secretaría de Gestión que "desinsacule el Juzgado en lo Correccional" para llevar adelante la instancia.

Recordemos que Villa fue denunciado ante las autoridades el 28 de abril del 2020 tras haber mostrado en sus redes sociales los golpes que el futbolista colombiano le habría propiciado tras una pelea de pareja. Según las pericias físicas y psicológicas, se determinó que Cortés estuvo sometida a "un nivel alto de riesgo de violencia grave". A partir de esto, se tomaron distintas declaraciones de testigos como los familiares de la joven o amigos del jugador -entre los que apareció el nombre de Juan Fernando Quintero, exjugador de River-.

De todas maneras cabe destacar que si bien las acusaciones por "amenazas coactivas y lesiones leves" siguen firmes, no lo está la "coacción agravada" por lo que la calificación se bajó. Esto quiere decir la imputación más pesada, ya no corre. En la resolución se destacan amenazas para Cortés y su familia junto a diferentes agarrones, golpes de puño y patadas que este le propició en aquella ocasión.

Según la propia explicación del juez Maffucci Moore, en documentos dispuestos por el Diario Olé, el dictado de un sobreseimiento "no resulta legalmente posible" porque el ámbito más adecuado para dicha discusión y resolución es un "debate público". Allí ambas partes podrán referirse a lo acontecido y ambos tendrán garantizado "el derecho a la defensa". Hace un tiempo, Villa volvió a formar parte del equipo titular de Boca mientras que desde la Selección Colombia, el DT Reinaldo Rueda decidió no convocarlo por tratarse de "una situación sociológica compleja, no podemos estar exentos; debemos manejarlo con tacto y que sea lo mejor para todos".