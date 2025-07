Sorpresa por la nueva vida de Marcos Rojo lejos del fútbol después de Boca: "En diciembre"

Sorpresa por la nueva vida de Marcos Rojo lejos del fútbol después de Boca.

Marcos Rojo volvió a ser noticia en el mundo Boca Juniors después de que una foto suya se haga viral en las últimas horas. La misma tiene un mensaje sobre su futuro y casualmente no tiene que ver con el fútbol, deporte en el que vistió varias camisetas además de representar a la Selección Argentina. Mientras no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en el "Xeneize", el experimentado defensor sorprendió a más de uno con un posteo que explotó en las redes.

El central compartió una story que subió el influencer Gerónimo "Momo" Benavides donde se los ve a ambos con la "Azul y Oro" y el número 6 en la espalda, el cual usaba el zaguero antes de que el DT lo aparte del plantel. En la publicación fue el youtuber quien dejó un mensaje sobre una posible pelea de boxeo en la que se podría presentar el futbolista. Por supuesto, no tardó en trascender a raíz de las palabras que utilizó para "confirmarla".

Marcos Rojo y una posible pelea de boxeo: los detalles

"Este tipo pelea en diciembre. Ya le armé la pelea y no es joda", escribió "Momo" en su cuenta de Instagram en la foto que luego compartió Rojo. Inmediatamente se lo vinculó con el evento Párense de Manos, que tendrá su tercera edición el 13 del mencionado mes y que habitualmente cuenta no sólo con otros streamers, sino también con deportistas. Tal como sucedió con Sergio "Maravilla" Martínez o Pablo Migliore en 2024, es posible que el defensor surgido en Estudiantes de La Plata tenga su oportunidad en la velada organizada por Luquitas Rodríguez.

Cabe destacar que es el último mes de contrato del zaguero con Boca Juniors y actualmente no está en consideración de Russo, por lo que no habría inconvenientes para que sea parte de un combate de boxeo. Mientras tanto, espera por definir su futuro en el fútbol ya que también surgió la chance de que vuelva al "Pincha", aunque no es para nada certero que lo hará. A su vez, también se mostró junto a otros exjugadores del club como Pablo Lugüercio, Mariano Andújar, Marcos Angeleri e Israel Damonte en las últimas horas y la foto no tardó en trascender en las redes sociales.

Marcos Rojo junto a Gerónimo "Momo" Benavides y el anticipo sobre una posible pelea de boxeo.

Los números de Marcos Rojo con la camiseta de Boca

Partidos jugados : 118.

: 118. Goles : 9.

: 9. Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

