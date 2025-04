Sorpresa en Boca por la inesperada decisión de Fernando Gago: "Libres"

Después de la derrota ante River en el Superclásico del fútbol argentino, el entrenador de Boca, Fernando Gago, tomó una llamativa decisión con sus futbolistas. El entrenador xeneize decidió cómo seguirá el modo de trabajo de cara a los próximos partidos luego de haber perdido ante el Millonario en el Superclásico.

Según se conoció, luego de la derrota 2-1 ante River, el entrenador tomó la decisión de que los jugadores tenga días libres. En principio se conoció que los jugadores quedaron liberados de entrenarse el lunes, según indicó D-sports, mientras que hay otras versiones que sostienen que se podría extender al martes. Más allá de esta situación, lo cierto es que los jugadores tendrán al menos un día de descanso.

En este punto, vale deci que no tuvieron partido entre semana, ya que Boca no juega Copas Internacionales, pero aún así no estarán arrancando el lunes la semana de entrenamientos.

El homenaje al Papa Francisco

En la previa del Superclásico, el Monumental vivió un respetuoso minuto de silencio por el papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril y cuyo funeral fue el sábado.

Al igual que en los otros partidos de la Liga Profesional, los capitanes de ambos clubes mostraron una imagen del sumo pontífice en la mitad de la cancha durante el minuto de silencio. En este caso, fueron Marcos Rojo, por Boca, y Franco Armani, por River.

Carlos Palacios, titular en Boca vs. River en el Estadio Monumental

La formación elegida por Gago fue la siguiente: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Ángel Merentiel.

Los números de Palacios en Boca