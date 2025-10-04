¿Repite o mete cambios? El Boca de Úbeda ante Newell's

Úbeda seguirá como DT de Boca hasta que Russo tenga el permiso

La agenda de la fecha 11 del Torneo Clausura expone que Boca regresará a la Bombonera para buscar una victoria ante Newell's. Hay una necesidad de sumar puntos para quedar dentro de los clasificados a los octavos de final, pero también pensando en la tabla anual que decreta el acceso a la Copa Libertadores. Es por ello que Claudio Úbeda preparó un equipo con lo mejor que tiene a disposición.

El andar del equipo lo ubica en el octavo escalón de la Zona A, con el detalle de que dispone de 14 puntos, los mismos que Banfield recolectó en 10 jornadas. Mientras que Belgrano y Huracán tienen 13 unidades. Es por ello que la obligación de ganar está más que presente tanto en la mente del plantel como también en la del cuerpo técnico. Quedarse afuera de los 16 mejores sería un enorme golpe.

Úbeda seguirá como DT de Boca hasta que Russo tenga el permiso

Es por ello que en el ensayo de fútbol, Claudio Úbeda paró el mismo equipo que viene de perder ante Defensa y Justicia con el fin de que vaya adquiriendo cierto rodaje. Algo que para los hinchas puede ser considerado como una mala idea, pero la derrota es posible explicarla por medio de una serie de desatenciones en los dos goles.

Además, Carlos Palacios y Edinson Cavani se encuentran lesionados. El cuerpo médico de Boca recomendó que deben esperar un tiempo más antes de saltar al campo de juego para sumar minutos. Acelerar los tiempos podría provocar que las lesiones musculares se agraven y demanden otro tipo de cuidados.

Las dos variantes que Úbeda ensayó

Por otro lado, el cuerpo técnico ensayó dos variantes dentro de la práctica formal de fútbol. Una estuvo pensada de cara al partido frente a Newell's porque expuso la salida de Lautaro Blanco del once titular para el ingreso de Malcom Braida, que se posicionó como lateral izquierdo. Aunque es muy probable que el exjugador de San Lorenzo arranque en el banco de suplentes.

Otra de las variantes que Claudio Úbeda hizo fue la salida de Leandro Paredes. Pero no porque considere que merece salir del equipo titular, sino por su ausencia producto de haber sido convocado a la Selección Argentina para disputar encuentros amistosos en la próxima fecha FIFA. El hueco que quedó disponible pasó a estar en manos de Ander Herrera, que se encuentra recuperado y entrenando a la par de sus compañeros.

Probable once de Boca

Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Detalles del partido