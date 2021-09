Reapareció Daniel Angelici y luce irreconocible: el impactante cambio de look del expresidente de Boca

Alejado de Boca, Daniel Angelici fue visto en Instagram con un rotundo cambio de look que sorprendió a sus seguidores.

El cambio de look de Daniel Angelici.

El expresidente de Boca Daniel Angelici reapareció en Instagram luego de su salida pública y abierta del club, y sorprendió a todos sus seguidores con un rotundo cambio de look. Completamente cambiado, el otrora operador judicial del macrismo muestra otro perfil.

Daniel Angelici fue el Presidente de Boca desde el 2011 hasta el 2019 y condujo la institución por la misma línea que las épocas previas de su amigo Mauricio Macri como el mandamás del equipo ubicado en Brandsen 805. Desde ahí, una de sus principales premisas y promesas en su campaña para ganar las elecciones fue "Sacá el pasaporte, del resto nos ocupamos nosotros", haciendo referencia a que bajo su mandato, Boca ganaría la Copa Libertadores y volvería a jugar el Mundial de Clubes.

Nada más alejado de la realidad dado que en su mandato de 8 años, el Xeneize no pudo levantar la copa continental en ninguna ocasión, y en constantes situaciones se vio derrotado ante River en instancias decisivas internacionales. Por eso, en 2019 su partido político terminó perdiendo las elecciones ante la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme y desde ese momento, fueron muy pocas las veces que se lo volvió a ver o escuchar. Hasta hoy, donde fue visto en una historia de Instagram de su hija Daniela.

Allí se lo vio a Daniel Angelici con un cambio rotundo de su imagen, donde se lo pudo observar con barba bastante crecida y, tanto esto como su pelo, con un notorio paso del tiempo encima ya que está totalmente canoso, en contraposición a su tiempo en Boca, donde estaba con su color de pelo negro.

Angelici destruyó a Riquelme

En una picante entrevista que le concedió a El Show de Fútbol, programa emitido por América TV, Angelici -persona que responde a los intereses de Mauricio Macri- les marcó la cancha a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme. "Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente o un directivo que pueda entender desde lo económico y financiero, que pueda entender un balance, que se aprobó en la Asamblea. Si va a hablar el ídolo de Boca, que debería hablar de fútbol, que es de lo que puede opinar y sabe mucho, hacerlo hablar de la economía del club no me parece que sea muy feliz", indicó.

En tanto, "El Tano" intentó dar a entender que hay una persona que responde a Riquelme y que nada tiene que ver con el club: "Le podía preguntar a su Daniel (por Bolotnicoff) que lo usa para todo que, si revisa los balances históricos del club, nuestra gestión fue la más exitosa de todas". Y sentenció: "Con todos los que hablás te dicen que para hacer una transferencia con Boca o llevar una oferta tenés que hablar con él (por Bolotnicoff) y eso sí me preocupa porque generalmente eso es parte del trabajo de la dirigencia".

Intentando embarrar la cancha, Daniel Angelici apuntó contra el Consejo de Fútbol que responde a Juan Román Riquelme: "Lo digo desde comentarios que me hacen, que llega la ropa y salen los bolsones del Consejo de Fútbol llenos, los baúles llenos de la ropa de Adidas. No sé si se la roban o se la dan: se la llevan. La ropa es plata, entra en parte del dinero que da la marca, o te da más ropa y te da menos dinero, o al revés".