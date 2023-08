¿Qué pasó con Agustín Almendra en Boca? Su pelea con Benedetto y el motivo de su salida

Descubrí qué pasó con Agustín Almendra en Boca, su enfrentamiento con Darío Benedetto, las razones detrás de su partida del Xeneize y su llegada a Racing.

La historia de Agustín Almendra en Boca es una trama compleja y llena de matices. Desde su prometedor debut en el club hasta quedar marginado del equipo, y su reciente llegada a Racing, el camino del joven volante ha estado marcado por conflictos, talento y controversias.

Esto se amplificó en los últimos días, dado que tras su debut con la Academia contra Unión, atacó directamente a Darío Benedetto en declaraciones a la prensa. En el marco del trascendental duelo entre Boca y Racing por la Copa Libertadores, el volante le agrega un condimento extra a este picante duelo.

¿Qué pasó con Almendra en Boca?

Agustín Almendra, nacido el 11 de febrero de 2000, tuvo un gran comienzo en su debut en Boca y hasta fue comparado con Juan Román Riquelme por sus condiciones. Debutó en el Xeneize el 16 de abril de 2018 y rápidamente llamó la atención de clubes europeos. Sin embargo, su carrera no fue sencilla.

Su historia personal y familiar estuvo marcada por situaciones complejas y delicadas. La detención de su novia por vender pastillas abortivas, la acusación de tráfico de drogas a dos tíos y su abuela, y su propio pensamiento de retirarse durante la cuarentena, fueron algunos de los episodios que lo afectaron.

En el plano deportivo, Almendra tuvo un cortocircuito con el entrenador Sebastián Battaglia durante la pretemporada, pero fue un insulto al técnico en un entrenamiento lo que lo separó del plantel profesional. Darío Benedetto respaldó la decisión del entrenador, declarando que Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta.

El último partido oficial que disputó Almendra fue en febrero de 2022. Tras un mes y medio, reapareció en la Reserva, mostrándose en gran nivel. Pero Battaglia fue tajante y planteó que era Almendra o él, y el jugador no fue indultado. Finalmente, Almendra no renovó su vínculo con Boca, frustró su chance en Europa y firmó con Racing, club con el que debutó en la Copa de la Liga en el empate 1 a 1 ante Unión.

El cruce de Almendra y Benedetto

Agustín Almendra fue anunciado como jugador de Racing y ya hizo su debut tras quedar libre de Boca.

Esta vez, la bomba la hizo explotar Agustín Almendra al declarar tras su debut con la Academia: "Benedetto es un buchón. Tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. La verdad, yo ni lo saludaría". La bronca entre ambos viene desde hace rato y tiene varios capítulos.

Como se mencionó, todo comenzó después de un insulto de Almendra a Battaglia en febrero de 2022. Benedetto respaldó la decisión del técnico de echarlo del entrenamiento y afirmó que la decisión era correcta. Almendra respondió a través de las redes sociales, dejando de seguir al delantero y criticándolo indirectamente.

Sin embargo, en su primera aparición pública tras el escándalo, Almendra fue políticamente correcto, asegurando que no estaba enojado con Benedetto. Pero las palabras se las llevó el viento, y la relación nunca volvió a ser la misma. Por su lado, Benedetto habló hace unos días sobre Agustín: "Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Con él quedé como un bocón, pero no me arrepiento. El grupo y yo sabemos por qué lo hice". El partido de ida en la Bombonera en la Libertadores será el reencuentro entre ellos dos, y sin dudas se viene un nuevo capítulo en esta historia que ya se empezó a calentar.