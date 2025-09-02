Preocupación en Boca por lo que pasó con Miguel Ángel Russo: "Infección"

Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo encendió todas las alarmas en Boca Juniors durante la tarde de este martes 2 de septiembre del 2025. Horas después de la victoria del conjunto "Xeneize" contra Aldosivi por el Torneo Clausura, el DT se realizó unos chequeos de rutina -a raíz de la enfermedad que sufrió- y preocupó a todos en el club. Según trascendió, si bien no está internado, los resultados de los análisis arrojaron una infección urinaria a tratar.

De esta manera, todo indica que "Miguelo" estará disponible para comandar al equipo de La Ribera cuando por la octava fecha del certamen doméstico visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el domingo 14 del mencionado mes. Cabe destacar que el experimentado entrenador de 69 años de edad padeció el cáncer que le fue descubierto el día de su cumpleaños en 2017 -31 de julio- mientras comandaba a Millonarios de Colombia. A pesar de ello, igualmente siguió al frente y cosechó dos títulos antes de su salida.

El fixture con los próximos partidos de Boca en el Torneo Clausura

Fecha 8 - Rosario Central vs. Boca Juniors - domingo 14 de septiembre a las 17.30 horas.

Fecha 9 - Boca Juniors vs. Central Córdoba de Santiago del Estero - domingo 21 de septiembre a las 21.15 horas.

Fecha 10 - Defensa y Justicia vs. Boca Juniors - sábado 27 de septiembre a las 19 horas.

Fecha 11 - Boca Juniors vs. Newell's - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 5 de octubre.

Fecha 12 - Barracas Central vs. Boca Juniors - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 12 de octubre.

Fecha 13 - Boca Juniors vs. Belgrano de Córdoba - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 19 de octubre.

Fecha 14 - Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 2 de noviembre.

Fecha 15 - Boca Juniors vs. River Plate - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 9 de noviembre.

Fecha 16 - Boca Juniors vs. Tigre - día y horario a confirmar el fin de semana del domingo 16 de noviembre.

Las estadísticas de Miguel Ángel Russo en su carrera como DT