Paredes reveló una increíble anécdota con Battaglia en Boca: "Me levantó"

Leandro Paredes repasó un insólito momento que vivió con Sebastián Battaglia en Boca cuando fueron compañeros en 2010. El video del jugador de la Selección Argentina.

Leandro Paredes reveló una increíble anécdota que le tocó vivir con Sebastián Battaglia cuando fueron compañeros en Boca. El jugador de la Selección Argentina de fútbol se explayó en la entrevista con Julio Leiva en Caja Negra, del medio Filo News.

Entre todos los temas de los que hablaron el periodista y el mediocampista de PSG estuvo el de sus inicios en el deporte profesional en "El Xeneize", allá por el 2010. Entonces, el volante se despachó con el relato de un insólito momento que le tocó vivir en la época en la que compartía el plantel con el actual entrenador de Boca. En aquel momento, el técnico era Claudio "El Bichi" Borghi.

Frenta a frente con Leiva, el ex Roma le contó acerca del actual estratega del "Xeneize": "El otro día lo vi y me hizo acordar de una anécdota que tenía con él". Fue entonces cuando detalló lo sucedido hace ya doce años. "En el primer entrenamiento que hago con la Primera, ´El Bichi´ quería probarme a ver cómo reaccionaba yo cuando me pagaran en un partido o en un entrenamiento", comenzó.

Luego, Paredes amplió que "entonces, (Borghi) hizo la reunión" y recordó: "Pidió que alguno me pegara una patada apenas empezara el partido". "En ese momento me habían contado que ´El Chaco´ (Juan Manuel) Insaurralde había levantado la mano y le dijo ´no, vos sos muy bruto´", continuó el ex Zenit de Rusia.

Ante la sorpresa de Leiva, "Lea" relató que "entonces, le dieron la responsabilidad a ´Seba´ Battaglia" y añadió: "Él fue el que me pegó la primera patada". "¿Esto no lo sabías vos?", quiso saber el entrevistador. "No, me lo contaron después, porque era la reunión que tenían los titulares con el entrenador", reaccionó el mediocampista. "Arrancó el entrenamiento y, en la primera pelota que toqué, Battaglia me levantó por el aire", culminó el jugador entre risas.

Leandro Paredes jugó muy poco en la Primera de Boca.

El amor de Paredes por Boca: "Me gustaría volver"

El futbolista de PSG recordó que Ramón Maddoni, captador de talentos del club en aquella época, lo llevó a la entidad de La Ribera cuando apenas tenía ocho años y así empezó todo. Más tarde, llenó de elogios al equipo de sus amores: "Tuve la suerte de jugar en muchos estadios, pero ninguno como La Bombonera. El otro volví y sentí lo mismo, es increíble. Siempre dije que me gustaría volver, pero no quiero ilusionar a la gente porque todavía soy joven y tengo un contrato con mi equipo".

Paredes en Boca: sus números

Entre 2010 y 2013, el volante disputó apenas 31 partidos oficiales con 5 goles, 2 asistencias y 2 títulos hasta que se marchó a Roma.