"Ojalá se lesione": el extraño deseo sobre Advíncula antes de Boca vs. Alianza Lima

Boca Juniors es local de Alianza Lima este martes 25 de febrero en La Bombonera y Luis Advíncula recibió un picante mensaje en la previa de dicho compromiso correspondiente a la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. El defensor peruano volverá a disputar el torneo continental luego de cumplir una fecha de suspensión en la ida por su expulsión contra Cruzeiro en la Sudamericana del 2024 y será titular por decisión de Fernando Gago para revertir el 1 a 0 sufrido en la ida. Sin embargo, un colega suyo lo atacó antes de que salga al verde césped.

Se trata de Jefferson Farfán, excompañero suyo en la Selección de Perú e importante referente de su país con quien tiene una gran amistad. La "Foquita", quien surgió y se retiró en el equipo que hoy comanda Néstor "Pipo" Gorosito, opinó sobre su compatriota y si bien lo elogió, también le dio su peor deseo para este encuentro. Es que el ganador avanzará de ronda y luego tendrá la oportunidad de meterse en un grupo del certamen si pasa la tercera instancia.

El extraño mensaje de Farfán a su excompañero Advíncula antes de Boca vs. Alianza Lima

El "Rayo" viene de convertir un golazo en el 2 a 1 de Boca ante Aldosivi y Farfán lo sabe, por lo que no dudó en mencioanrlo en sus declaraciones: "Espero que no le salga. Le dije que ojalá se lesione, que no juegue ese partido porque le está yendo muy bien. Es un jugador muy importante para Boca". A su vez, el exhombre del PSV de Países Bajos destacó la técnica de Advíncula para 'rematar con la pierna izquierda', lo cual 'mejoró con el paso del tiempo'.

Por otro lado, también se refirió a la posible presencia de Paolo Guerrero, con quien también jugó en el seleccionado peruano y que hoy no es titular para Gorosito. Con respecto al delantero, la "Foquita" aseguró que le encantaría que fuera titular ya que lo ve muy bien a nivel físico. Cabe destacar que el DT argentino tiene como prioridad a su compatriota Hernán Barcos, quien estuvo desde el comienzo en la ida y hará lo propio en el partido de vuelta.

Jefferson Farfán lanzó un extraño mensaje para Luis Advíncula antes de Boca vs. Alianza Lima

Los números de Advíncula en Boca

Partidos jugados : 152.

: 152. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 13.

: 13. Títulos: Copa Argentina 2021; Copa de la Liga 2022; Liga Profesional de Fútbol 2022 y Supercopa Argentina 2023.

¿Cuándo juegan Boca vs. Alianza Lima por la vuelta de la Copa Libertadores?

El "Xeneize" y el elenco comandado por Gorosito se enfrentarán el próximo martes 25 de febrero a las 21.30 por la vuelta de la segunda fase en la Bombonera. El partido será transmitido en vivo en la TV por las señales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Mitelefe.com, Pluto TV y Disney+ Premium, entre otras alternativas.

