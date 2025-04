Sorpresa porque el Ogro Fabbiani, peleado con Gago, lo bancó tras su adiós a Boca

Cristian "Ogro" Fabbiani rompió con todos los pronósticos y apoyó a Fernando Gago tras su despido de Boca Juniors. El actual DT de Newell's, que tuvo un fuerte cruce con "Pintita" en el partido entre ambos por el Torneo Apertura2025 del fútbol argentino, dejó las diferencias de lado y sorprendió a más de uno con sus dichos. Por supuesto, la entrevista brindada por el exjugador de River Plate no pasó desapercibida ya que lanzó un inesperado mensaje para su colega.

En diálogo con SportsCenter (ESPN), el entrenador de la "Lepra" se refirió puntualmente a una problemática que ya es común a nivel doméstico. Las habituales salidas de los técnicos en todas las categorías con el paso de los partidos son cada vez más comunes y en los últimos días le tocó al "Xeneize", que continúa a la espera del reemplazo. Sobre esta cuestión hizo énfasis el "Ogro" para bancar a Gago y no se guardó nada.

El Ogro Fabbiani sorprendió y bancó a Gago tras su despido de Boca: "No tiene techo"

"Es muy difícil. Yo cambiaría las normas. Si vos me preguntás a mí, tendría que haber dos entrenadores por club en el año... Yo cambiaría la forma porque nunca podés trabajar. No es fácil ser entrenador. Uno siempre quiere lo mejor, Fernando (Gago) no tiene techo", arrancó el ex Lanús. "Siempre veo que en el fútbol hay mucha presión pero no es un tema mío. El formato de los técnicos se lo tiene que cuidar más", esbozó Fabbiani tras el triunfo de sus dirigidos por 2 a 0 ante Huracán, acerca de esta situación que viven cotidianamente los DTs.

El cruce de Cristian "Ogro" Fabbiani y Fernando Gago

Newell´s levantó con Fabbiani de DT y va por la clasificación

Cabe destacar que Newell's sigue en la pelea por meterse en los octavos de final del Torneo Apertura, después de la victoria contra el "Globo" y este viernes 2 de mayo a las 15.30 horas buscará sellar su clasificación cuando visite a Racing en Avellaneda. Los del "Ogro" acumulan 19 unidades y están en el noveno puesto de la tabla de posiciones. En caso de ganar, deberán esperar que Estudiantes de La Plata no haga lo propio ante Argentinos Juniors en La Paternal a la misma hora.

Boca echó a Gago: sus estadísticas como DT

30 partidos oficiales.

17 victorias.

6 empates.

7 derrotas.

Un 64% de efectividad.

44 goles a favor.

23 goles en contra.

Sin títulos obtenidos.

Los candidatos a DT de Boca después de que Riquelme echara a Gago

Mariano Herrón tomará las riendas al menos hasta que termine el Torneo Apertura del fútbol argentino. Lo cierto es que están punteros en la Zona A y se asegurarán definir de locales hasta semifinales. Pero de cara al torneo internacional que tendrá lugar en Estados Unidos, entre junio y julio próximos, hay distintos candidatos a dirigir al elenco "Azul y Oro": Cristian "Kily" González, Gustavo Quinteros y Gabriel Milito pican en punta, aunque no son los únicos en carpeta. También aparecen como probables Gerardo "Tata" Martino, Ricardo Gareca, Antonio "Turco" Mohamed y Alexander "Cacique" Medina, con menos chances igualmente. Por supuesto, todo dependerá de la decisión que tome la dirigencia buscando volver a ser un equipo protagonista.