Mario Pergolini destruyó a la dirigencia de Boca: "En problemas"

Mario Pergolini liquidó irónicamente a la dirigencia de Boca, a la que renunció en marzo de 2021, por la salida del sponsor principal y las partidas gratis de Pavón y Salvio.

Mario Pergolini sigue con sus fuertes críticas contra la dirigencia de Boca luego de haber renunciado como vicepresidente primero del club en marzo de 2021. Alejado prematuramente por sus diferencias con la directiva y con el Consejo de Fútbol, al parecer el conductor sigue muy molesto.

Mario Pergolini destrozó a la dirigencia de Boca a pura ironía

En esta oportunidad, el motivo de los "palazos" del presentador hacia las altas esferas de la institución de La Ribera estuvieron vinculadas con el final del contrato con Qatar Airways como el sponsor principal en la camiseta. De hecho, el convenio finalizará el 30 de junio de 2022 y no será renovado.

Pergolini destrozó a la dirigencia de Boca por la salida de Qatar Airways como sponsor.

Entonces, el periodista apeló a su cuenta oficial de Instagram (mpergoliniok), donde tiene más de 283 mil seguidores, para destrozar sin piedad a la dirigencia. Sin embargo, fiel a su estilo, apeló a la ironía para expresar su opinión y pareció "pegarles" al presidente Jorge Amor Ameal y compañía.

Con una imagen de la actual remera de Boca de fondo, Pergolini posteó una historia con el siguiente mensaje sarcástico: "Gracias Qatar Airways!! 18 M (millones de) dólares menos sin mktc (marketing)... Estamos en problemas". Además, el empresario de 57 años aprovechó para disparar otro tiro por elevación hacia la directiva por las salidas de los extremos Eduardo Salvio y Cristian Pavón, que se irán en libertad de acción y sin dejarle un rédito económico al club luego de la gran inversión hecha por ambos en su momento. Con una imagen de cada uno en las stories, les agradeció y les deseó suerte.

Pergolini destrozó a la dirigencia de Boca por la salida gratis de Pavón.

Pergolini destrozó a la dirigencia de Boca por la salida gratis de Salvio.

Por qué Pergolini se fue de Boca

Tras su renuncia presentada en marzo de 2021, apenas 15 meses después de haber asumido, el conductor explicó los motivos del prematuro adiós a la entidad de La Ribera. En esa ocasión lo hizo a través de su programa Maldición va a ser un día hermoso (Radio Vorterix), donde reveló: "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo".

Igualmente, en aquel entonces desmintió que hubiera tenido diferencias tan profundas con Ameal y con el otro vice, Juan Román Riquelme: "No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca". "Uno tiene que entender, a veces, que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma en la que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado", agregó el empresario de los medios.

Y sentenció: "Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a la Comisión Directiva, a este Presidente, también al Consejo del fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor. Pero, indudablemente, yo no soy la persona que se lo puede dar, por lo menos en este momento".