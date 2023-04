La vieja declaración de Jorge Almirón sobre Boca con El Pollo Vignolo: "Desencajados"

Jorge Almirón acaba de asumir como entrenador de Boca y ya se hizo viral una vieja declaración del entrenador en ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo. El director técnico de 51 años visitó el estudio del canal a finales de 2021 y se refirió a La Bombonera, por supuesto sin saber que algún día se calzaría el buzo del "Xeneize".

"El Negro" no vive su mejor momento, ya que en los últimos ciclos le fue mal en Atlético Nacional de Colombia, San Lorenzo, Al-Shabab de Arabia Saudita, Elche de España en dos ocasiones y Lanús. Igualmente, antes había tenido pasos exitosos por "El Granate", Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

La vieja declaración de Almirón sobre La Bombonera que preocupa a Boca: "Hay que estar preparado"

El estratega argentino reconoció hace alrededor de un año y medio que "no debe ser fácil entrar a la cancha de Boca" porque "como entrenador, uno puede entrenar en la semana muchas cosas, pero hay muchas emociones que te hacen tomar decisiones diferentes y entonces hay que estar preparado para eso". "No me animo a tener una opinión formada porque hay muchos entrenadores que han jugado ahí y les han tocado dirigir ahí. 500 partidos como jugador, 300 como entrenadores también... Y hay momentos de presión en los que los ves desencajados, con la cara desencajada, entonces no debe ser fácil", profundizó con relación al peso específico de la mítica cancha del club de La Ribera.

La idea de juego de Almirón

Consultado al respecto del esquema táctico y de la propuesta de sus equipos en general, el técnico aseguró con un ejemplo que "si la pelota viene en el aire y el defensor tiene la opción de darle un pase a un compañero, puede salir jugando...". En otra hipotética acción, manifestó que "si se tropieza y la tiene que reventar, eso también es jugar bien".

"Por eso se pueden parar los entrenamientos y corregir, por eso hay que tener una idea de juego", explicó el exestratega de Independiente. Y remató: "Cuando tenemos la pelota todos juegan, cuando no la tenemos es parte de todo el equipo correr para recuperarla".