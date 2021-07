La sanción que tendría Boca si no se presenta ante Banfield

El Xeneize no puede usar a los jugadores que viajaron a Brasil y podría no jugar ante el Taladro.

Boca continúa sumando problemas tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores en manos de Atlético Mineiro como visitante. Después de que el gobierno no le habilitara el corredor sanitario a la delegación que viajó a Brasil, la Liga Profesional de Fútbol determinó que el "Xeneize" debe jugar con Banfield mañana a las 20.15 a como dé lugar. Sin embargo, en Brandsen 805 están que arden y piensan en no presentarse al compromiso estipulado de este sábado en el estadio Florencio Sola.

El "Xeneize" no dispone de 24 jugadores y tampoco del cuerpo técnico del primer equipo ya que deben cumplir una semana de aislamiento por haber roto la burbuja. Eso, sumado a que la reserva jugó esta mañana con todos los titulares, suma complicaciones al posible armado del equipo. Se plantea seriamente que el club no dispute el encuentro ante el Taladro, algo que le produciría una sanción triple.

Según el reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA: en primer lugar, lógicamente perdería el juego ante Banfield, que sumaría los tres puntos. Pero además, a Boca le quitarían otros tres puntos de la tabla del torneo y también le impondrían una multa económica, por el valor de 2250 entradas populares, que ascendería por encima del millón y medio de pesos.

De no presentarse, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo pasaría a tener menos dos puntos en la tabla de posiciones, ya que empató en la primera fecha con Unión 1 a 1. Los dirigentes apuntan a que no es conveniente exponer a los juveniles de tercera y cuarta división.

Sin embargo, el club de la Ribera buscaría ampararse en la no presentación de River ante Atlético Tucumán por la Copa de la Superliga, en marzo de 2020. Aquel caso fue muy distinto, ya que había menos de 100 casos de coronavirus en todo el país y el Millonario decidió no jugar para "preservar la salud de sus jugadores". Como ese torneo quedó desierto y dejó de existir su organización, no hubo quita de puntos para el club de Núñez. Su única pena fue costear el viaje de regreso de la delegación del Decano, que se presentó en el estadio para disputar el encuentro, más allá del anticipo de suspensión de parte de la dirigencia Millonaria.

¿Llegarán ante San Lorenzo?

Boca no tiene a casi ninguno de sus jugadores del primer equipo disponibles para el partido con Banfield. El martes es el siguiente compromiso ante San Lorenzo, pero todavía no van a cumplirse los siete días desde la llegada del Xeneize al país. Es por eso que desde la dirigencia analizan hacer un pedido para que el encuentro pase al jueves.