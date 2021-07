Boca no fue autorizado a presentar el plantel que jugó en Brasil: analiza no presentarse frente a Banfield

El Ministerio de Salud y la Liga Profesional no permitieron que el Xeneize visite a Banfield con el mismo equipo que estuvo en Brasil.

La Liga Profesional y el Ministerio de Salud de Nación rechazaron hoy el pedido de Boca para postergar y organizar un corredor sanitario, respectivamente, por lo que deberá enfrentar a Banfield por la segunda fecha este sábado. A partir de esto, el "Xeneize" tiene dos caminos y es jugar con mayor parte de sus juveniles de Reserva, más el colombiano Edwin Cardona, o directamente no presentarse este sábado a las 20.15 en el estadio "Florencio Sola".

Primero llegó la respuesta de la Liga Profesional, que se reunió de urgencia para resolver el pedido de Boca para postergar el encuentro, producto del aislamiento obligatorio que le impuso el Ministerio de Salud de la Nación a su regreso de Brasil. La respuesta estuvo firmada por el presidente de la LPF, Marcelo Tinelli, los vices Cristian Malaspina, Hernán Arboleya y Mario Leito, más el secretario Sergio Rapisarda y el prosecretario Gabriel Pellegrino.

Minutos más tarde, el gobierno nacional también descartó la opción de habilitar un corredor sanitario, a través de una nota firmada por uno de las asesoras de la Jefatura de Gabinete.

"En este contexto, teniendo en cuenta el riesgo que esto implica de introducción de nuevas variantes de coronavirus, la actualidad epidemiológica, el esfuerzo realizado por la sociedad y el potencial riesgo para los jugadores contrarios, es que la autoridad sanitaria considera que no se puede autorizar la excepción para el plantel implicado, priorizando el objetivo de minimizar los riesgos y disminuir lo máximo posible la velocidad en el incremento de contagios", explicó.

Tinelli desmintió a Boca

Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y San Lorenzo de Almagro, desmintió el comunicado lanzado por la dirigencia de Boca Juniors en relación a la suspensión del partido programado para el próximo sábado ante Banfield. Luego de citar el tuit del Xeneize, con algo parecido a una chicana, decidió aclarar las cosas y contar qué fue lo que sucedió con el pedido que ingresó a última hora en sus oficinas.

Para empezar, el reconocido conductor de TV aclara: "En un comunicado emitido hoy por el club, aseguran que “de palabra” yo había decidido suspender el partido, hecho que es ajeno a la realidad, y que no transmite el espíritu de nuestra Liga AFA, de decidir todo en Mesa Directiva y de acuerdo a reglamento". Mientras que por otro lado, informó sobre las comunicaciones entabladas: "Hablé dos veces en los últimos días con el presidente de Boca".

"Pude hablar hasta con autoridades diplomáticas argentinas para ponernos a disposición, pero no logré obtener su respuesta. Esto lo digo por sus comentarios sobre que nadie de la Liga se había comunicado con él, cosa que no es verdad", aseguró. Y manifestó: "Allí el presidente de Boca me dijo si se podían postergar los próximos dos partidos de su equipo. Le dije que iba a intentar lograr esa suspensión después de consultar el reglamento y a mis pares de Mesa Directiva".