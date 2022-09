La picante frase de Marcos Rojo para River: "Antes se festejaba"

El defensor central apuntó contra los medios que "festejaban" la forma de jugar de River.

Después del partido entre River y Boca del último fin de semana, los ánimos entre los equipos se volvieron a "picar". Uno de los primeros que atacó al clásico rival fue Marcos Rojo quien, luego de haber sido expulsado, disparó que "en otros partidos River jugaba fuerte y se festejaba, pero ahora que lo hizo Boca, molesta".

En este punto, en diálogo con la prensa, Rojo lanzó: "El 'superclásico' lo jugamos con actitud y fuerza igual que lo hizo River en otros partidos. Yo hice tres faltas tácticas y me expulsaron. No me molesta que Marcelo Gallardo diga que fuimos fuerte, porque los clásicos se juegan así. Cuando lo hacían ellos se festejaba y ahora que lo hacemos nosotros, molesta".

"El partido de mañana que no voy a poder jugar por la expulsión es tan trascendente como el de River, porque este equipo está para pelear el campeonato", concluyó el capitán Rojo. Otro ausente mañana y figura ante River como Martín Payero admitió que de arranque se sintió "un poco nervioso. Pero después me tranquilicé y pude cumplir con la misión que tenía de tapar a Enzo Pérez".

El respaldo de Vignolo a Gallardo

Sebastián Vignolo respaldó a Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors. El "Pollo" comenzó ESPN F90 con su clásico editorial y lo dedicó plenamente al "Muñeco", quien fue muy cuestionado por su planteo para enfrentar al "Xeneize". Además, el conductor habló de lo que sucedería en caso de que el propio DT tome la decisión de dar un paso al costado en un futuro y cómo quedaría el club sin él.

Es que el estratega plasmó una idea en el campo de juego, pero los dirigidos por Ibarra la contrarrestaron y se llevaron la victoria en un duelo trascendental para la Liga Profesional. El gol de Darío "Pipa" Benedetto no sólo sirvió para llevarse los tres puntos, sino también para encaminarse de la mejor manera rumbo al título. Igualmente, a pesar de que el elenco "Azul y Oro" triunfó, el relator no hizo mención a esto último pero sí se refirió al técnico y su trabajo en el "Millonario".