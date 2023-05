La joya de Boca Juniors que quiere volver y le dejó un mensaje a River: "Soy hincha"

El "Xeneize" tiene la posibilidad de repescarlo a mitad de año del club en el que está siendo figura.

El futbolista Vicente Taborda, volante de Boca Juniors que se encuentra a préstamo en Platense, reveló este martes su deseo con respecto a la posibilidad de regresar al club y hasta avisó cómo se tomará el partido del próximo fin de semana, frente a River Plate.

El nombre de Taborda comenzó a sonar en el mundo del "Xeneize" desde que su técnica sorprendió en divisiones inferiores. Si bien tuvo su oportunidad y debutó en Primera en 2021 de la mano de Sebastián Battaglia, la gran cantidad de variantes que tenía la institución en su posición, lo obligó a buscar otras alternativas y apareció Platense. Sin embargo, el propio jugador ya avisó dónde le gustaría estar en un futuro cercano.

La revelación de Vicente Taborda sobre su futuro en Boca Juniors

Taborda disputó tres partidos con Boca antes de su paso a Platense.

En una entrevista con DSports Radio, el enganche de 21 años fue consultado sobre si ya sabe cómo continuará su carrera en el futuro próximo y contestó de forma tajante sobre su deseo: “Todavía no tengo ningún llamado de Boca, a cualquier jugador le gustaría volver al club. Si Boca me viene a buscar, yo voy”. Y agregó: "Creo que falta un tiempito para que abran el libro de pases y en ese momento se verá y decidirá. A mitad de año hay repesca y sino el préstamo se me termina en diciembre".

Más allá de que reconoció que no habló con nadie del Consejo de Fútbol sobre una posible repesca, Taborda afirmó que otro de sus sueños es llevar la 10 del club: "Desde que llegué a Boca la usé mucho en Reserva e inferiores, pero sé que tengo que trabajar mucho aún para eso y voy en camino". Y dio su opinión sobre la actualidad del "Xeneize" desde la llegada de Jorge Almirón: "Hubo un cambio. El domingo no lo vi porque jugamos antes, pero creo que Almirón ha potenciado a muchos chicos también

Vicente, que ya disputó 39 encuentros y marcó cinco goles con el "Calamar", también resaltó cómo espera el enfrentamiento del domingo frente al "Millonario", en el Monumental: "Este River tiene pocos lugares por los que uno les puede entrar. En todas las líneas está bien parado, así lo demuestra, pero nosotros tenemos un buen equipo e intentaremos a nuestra manera hacerle daño. Soy hincha de Boca y también me lo voy a tomar desde ese lado. Todos los partidos son finales, nos estamos jugando el descenso y el partido con Racing fue importante, este lo será más todavía".