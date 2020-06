Ricardo Centurión continúa realizando el aislamiento preventivo y obligatorio. Y en el mientras tanto, su futuro dentro del fútbol argentino continúa siendo una incógnita. Al menos, hasta estas horas, más allá de la revelación sorpresiva que el propio deportista realizó. "Está todo dado para volver a Boca", manifestó en Radio Continental, a casi tres meses del fallecimiento de su novia Melody Pasini.

"Los hinchas y los actuales dirigentes saben lo que pienso y siento por el club, así que creo que no hace falta más nada y está todo dado para que vuelva. Tengo un cariño muy grande por Boca", enfatizó 'Ricky', quien cuando el Gobierno lo disponga deberá presentarse a entrenar con Racing Club.

De hecho, Centurión se deshizo en elogios para con el vicepresidente 2º, Juan Román Riquelme: "Tengo contacto y nunca me voy a olvidar del día que me invitó a su casa a comer asado, me contó muchas anécdotas y hasta pateé alguna pelota con él. Esas son cosas que te quedan para toda la vida".

"Estoy tranquilo y si se da la llegada a Boca lo tomaré como que es el momento. Pero si no se da, lo tomaré como que son cosas de la vida", enfatizó el atacante, quien también reveló cómo fueron los acercamientos de la institución azul y oro para consultar cómo es su panorama: "No se comunicó Riquelme directamente, sino gente que trabaja en el club, para charlar sobre la situación del contrato con Racing".