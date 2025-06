La estremecedora experiencia de un campeón con Boca con la mafia italiana: "Me tuve que ir"

La amenaza que recibió un campeón con Boca Juniors de la Cosa Nostra, la organización mafiosa de Sicilia.

Pablo Álvarez, quien fuera campeón con Boca Juniors de la Intercontinental 2003 y con amplio recorrido en el fútbol, expuso la amenaza que recibió en el pasado de la mafia italiana. El exjugador, retirado del profesionalismo en 2020, dio detalles de un encuentro estresante con la Cosa Nostra, la reconocida organización criminal de Sicilia.

En una entrevista con el programa No es para tanto de TNT Sports, Álvarez recordó un cruce con la mafia, en 2014, cuando estaba por marcharse del Catania. "Estuve muchos años en el club y tomo la decisión de no renovar, porque veía cosas que no me estaban gustando y no me sentía respetado por los dirigentes", comenzó diciendo el exdefensor.

Según comentó, el Director Deportivo le confirmó que, al renovar su vínculo, no entrenaría con el equipo de Primera, por lo que Álvarez aprovechó las semanas libres que tenía para irse de vacaciones a una playa con amigos. Pero las cosas en aquel momento de descanso no salieron como imaginó.

“Andaba en una plaza y se acerca una persona con lentes. Muy educadamente se me acerca, se baja los lentes y me dice ‘¿Sabés quién soy?’. Le digo que sí. Me dice ‘Bueno, te voy a pedir por favor que te retires con tu familia, no hagamos que esto pase a mayores’. Era una persona importante de la isla. Me recontra cagué todo y me tuve que ir”, manifestó Pablo sobre el tenso encuentro con un integrante de la mafia siciliana.

Si bien no dio ningún nombre de la persona que lo interceptó, dejó en claro que la situación no pasó a otro nivel. “Se me acercó a mí, no a mi familia. Se bajó los lentes y me dijo 'andate'. Me di media vuelta y me fui. Esa fue la experiencia más picante que tuve”, reconoció el jugador que jugó en Estudiantes de La Plata y Arsenal de Sarandí.

Álvarez tuvo tres etapas en el Catania, luego de haber arribado desde el "Pincha" en 2008 y, entre medio, tuvo breves experiencias por Rosario Central y Zaragoza. En el equipo italiano jugó un total de 123 partidos oficiales y, sobre aquella vivencia sobre la mafia, concluyó: "Sicilia, ¿entendés? Lo que ves en las películas, muy parecido”.

En la actualidad, Catania atraviesa una época complicada. Luego de descender de categoría en 2014, pasó una crisis financiera e institucional que lo obligó a entrar en bancarrota y una posterior refundación. Ante eso, el club se vio obligado a cambiar de nombre y compite en la Serie C como Catania Football Club.

Los números de Pablo Álvarez en su carrera

Partidos: 315.

Goles: 4.

Asistencias: 9.

Los 10 jugadores que fueron dirigidos por Diego "Cholo" Simeone en Catania

Catania, el histórico club italiano que fue declarado en quiebra por un tribunal de esa ciudad siciliana a raíz de las numerosas deudas acumuladas en los últimos años, fue el segundo equipo de fútbol dirigido por Diego Simeone. Allí, el "Cholo" tuvo a 10 jugadores argentinos: Mariano Andújar, Nicolás Spolli, Pablo Álvarez, Mariano Izco, Sergio Almirón, Lucas Castro, Pablo Barrientos, Gonzalo Bergessio, Alejando "Papu" Gómez y Mario Paglialunga.