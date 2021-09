Interna en Boca: Oscar Córdoba destrozó a Sebastián Villa y le exigió "cumplir el contrato"

Oscar Córdoba habló en ESPN F90 y fue contundente con su compatriota Sebastián Villa sobre la actitud del actual jugador de Boca para con el club.

Oscar Córdoba, histórico arquero de Boca Juniors, habló en la emisión noche de ESPN F90, programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. El colombiano analizó el presente que atraviesa el "Xeneize" desde la llegada de Sebastián Battaglia y los problemas con Sebastián Villa. Sobre este último no tuvo filtro al decir lo que piensa sobre sus actitudes para con el club.

El conductor del ciclo le preguntó sobre cómo ve actualmente al equipo y el exarquero contestó: "Es un Boca que está en construcción. Habrá que darle tiempo a Battaglia para vaya implementando la idea y tiene que ser prontamente porque el torneo va en camino. Ya hay una base de jugadores que para mí es importante. Le tiene que dar unas directrices para que el equipo vuelva a ser oxigenado, alegre, fresco y que vaya al frente", sostuvo.

También opinó sobre las diferencias con el funcionamiento que tenía con Miguel Ángel Russo: "Juega distinto. Se va encontrando una nueva directriz en el terreno de juego, que es normal cuando existen estos cambios abruptamente dentro de un torneo. Lo veo más fresco y creo que puede dar mucho más. Hay que entender que los técnicos tienen una idea en su cabeza y Battaglia tendrá esas fichas que querrá traer para implementarlas".

Pero el tema central en Boca es sin dudas es Sebastián Villa. El "Pollo" Vignolo no lo dejó pasar y aprovechó el parentesco de ambos jugadores para consultarle a Córdoba sobre su compatriota. El exarquero de la selección colombiana respondió: "Lo más lógico que puede hacer es llamar al jugador, sentarse a dialogar y que entienda que el libro de pases cerró y de ahora en adelante tiene que jugar el torneo con Boca, no le queda otra", sentenció.

Pero no sólo eso, también declaró lo que opina de cómo se manejó el jugador en este último tiempo con el club: "Me duele y me sorprende. Me parece que no es la actitud que debe tener un jugador profesional. Sus razones tendrá, serán económicas, de proyectos o de retos pero si uno tiene un contrato vigente con una institución tiene que cumplirlo", culminó.

Lo que se viene para Boca

El "Xeneize" volvió a entrenar en su predio y se prepara para viajar a Santa Fe. Por la décima fecha visitará a Rosario Central el próximo sábado 4 de septiembre a las 20:15 en el "Gigante de Arroyito" con el arbitraje de Fernando Espinoza.