Ilusión en Boca por lo que dijo Paulo Dybala: "Me encantaría"

Dybala ilusionó a todo Boca con sus palabras.

Las palabras de Paulo Dybala ilusionaron a todos los hinchas de Boca Juniors, que sueñan con ver al delantero cordobés con la camiseta del "Xeneize". El atacante de la Selección Argentina y Roma de Italia, de 31 años, es hincha del equipo de La Ribera al igual que su familia y dejó la puerta abierta para ser refuerzo en algún momento.

Durante la entrevista en el ciclo Los Edul, el ex Instituto de Córdoba dejó en claro su afición por el equipo que actualmente dirige Fernando Gago. Incluso, reconoció que le encantaría regresar al fútbol de su país natal, aunque no pudo asegurar que vaya a suceder. Al mismo tiempo, el ex Palermo y Juventus admitió que su compañero Leandro Paredes intenta convencerlo permanentemente.

Dybala dejó abierta la puerta para jugar en Boca: "Soy consciente del cariño del hincha"

Consultado al respecto de su afición por el "Xeneize", "La Joya" repasó: “Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha”. Al mismo tiempo, especuló con relación a su probable regreso al país tras haberse marchado de Instituto en 2012: “Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar”. Por último, enfatizó en que los "bosteros" le piden siempre que juegue en ese club: “Soy consciente del cariño del hincha (Boca) porque lo veo en redes, hay fotos mías de cuando soy chiquito, también está lo que dijo Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera. Ahora Paredes me invitó a ver Boca - Benfica”.

El guiño de Oriana Sabatini que ilusionó a los hinchas de Boca con la posible llegada de Dybala

En noviembre del 2024, la actriz y cantante argentina -que es la esposa del futbolista- dijo presente en el ciclo Sería increíble del canal de YouTube OLGA, donde hizo referencia a las chances que tiene la "Joya" de vestir la camiseta "Azul y Oro" junto a su amigo Paredes. Mientras se mantienen los rumores de que el volante central campeón del mundo con la Selección Argentina vuelva al club, ahora se suma el cordobés que se desempeña con él en Roma.

"Que venga a Boca, que está en un gran momento para venir. Si vos querés volver al país y Boca es el club más grande de la República Argentina", esbozó Eial Moldavsky dirigiéndose a Oriana. La esposa del exhombre de Instituto no dudó en responder y aclaró: "No quiero problemas con mí padre (Osvaldo es fanático de River), no quiero problemas familiares... Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo".

