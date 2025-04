Preocupación para Gago en Boca por el faltazo de un referente: "No se entrena"

Preocupación para Gago en Boca por lo que pasó con un referente del plantel

Luego de la victoria ante Belgrano por 3 a 1 en Córdoba, un referente de Boca Juniors preocupó a todos en el cuerpo técnico comandado por Fernando Gago. Es que se ausentó por segundo día consecutivo en los entrenamientos y generó dudas con respecto a su presencia en el próximo compromiso del Torneo Apertura 2025 contra Estudiantes de La Plata en La Bombonera. Se trata de Marcos Rojo, uno de los más experimentados del equipo de La Ribera que viene de convertirle al "Pirata".

El zaguero con pasado en la Selección Argentina no estuvo ni lunes ni martes en la práctica liderada por "Pintita" y encendió todas las alarmas. Los periodistas partidarios del "Xeneize" no tardaron en comunicar los motivos por los cuales el central no dijo presente y hasta dieron los detalles de lo sucedido. Por supuesto, se espera que el surgido en el "Pincha" reaparezca justamente ante su exequipo mientras se ya piensan en los octavos de final del campeonato, fase a la que ya están clasificados.

Marcos Rojo encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Gago en Boca

Según anticipó el periodista partidario Leonardo "Tato" Aguilera, Rojo "no se entrena en el Predio porque está con fiebre". De esta manera, en el "Xeneize" esperan que se recupere en las próximas horas para que esté en óptimas condiciones para jugar contra Estudiantes de La Plata. Cabe destacar que los de Gago ya están clasificados para la próxima ronda pero antes deberán jugar los tres compromisos restantes de la fase de grupos que cerrarán contra River Plate y Tigre, ambos de visitante.

Marcos Rojo no entrenó en Boca por un estado febril

Los números de Rojo en Boca

Partidos jugados : 114.

: 114. Goles : 9.

: 9. Títulos: Copa Argentina 2021; Copa de la Liga 2022; Liga Profesional de Fútbol 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Una figura de Boca se lesionó, es duda ante River y sufre Fernando Gago

Se lesionó Milton Giménez, por lo que no podrá estar en el próximo encuentro del "Xeneize", que será contra Estudiantes de La Plata en La Bombonera. Para colmo, el delantero de 28 años está en duda para el Superclásico ante River Plate en el Estadio Monumental, que se disputará dentro de dos semanas.

El ex Banfield, que siempre rinde con esta camiseta, tuvo una fuerte molestia en el tobillo derecho y todo indica que es un esguince. Si bien todavía faltan los estudios por parte del club de La Ribera al centroatacante, todo indica que como mínimo será baja para el choque que se avecina con el "Pincha". Y lo esperarán hasta último momento para visitar al cuadro de Marcelo "Muñeco" Gallardo. El goleador fue titular y disputó 68 minutos frente a Belgrano, hasta que salió reemplazado por el central Ayrton Costa.

¿Cuándo juegan River vs. Boca en 2025?

El primer Superclásico de Gago como DT del "Xeneize" será el domingo 27 de abril a las 15.30 horas, por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Monumental.