Gago tendrá revancha como DT: el equipo que dirigirá tras irse de Boca

Gago volverá a dirigir un mes después de haber sido despedido de Boca Juniors.

Después de haber sido despedido de Boca Juniors por malos resultados, Fernando Gago tendrá revancha rápidamente. Es que "Pintita" será entrenador de Necaxa y tendrá un segundo ciclo en México, luego de haberse marchado de Chivas de Guadalajara envuelto en polémica para asumir en el "Xeneize".

Aunque falta la confirmación oficial, medios deportivos mexicanos y TyC Sports señalaron lo que se venía especulando desde comienzos desde esta semana, tras reuniones en las que estuvieron involucradas el DT y personas del club. Gago, de 29 años, firmará un contrato con Necaxa hasta el 30 de junio del 2026 y llegará en reemplazo de Nicolás Larcamón, el argentino que se marchó para dirigir a Cruz Azul.

Gago, recién la pasada semana terminó de arreglar su desvinculación total de Boca, tuvo un primer paso intenso por tierras aztecas. Luego de haber asumido a fines del 2023, luego de varios rumores e incertidumbre, el exvolante central renunció a su cargo en Chivas para asumir en La Boca en octubre del 2024, proyecto que duró apenas 6 meses.

Si bien aquella decisión le costó varias críticas de hinchas del conjunto de Guadalajara e, incluso, de alguno de los futbolistas que dirigió, la directiva de Necaxa quiere apostar por él debido a que observan un perfil similar al de Larcamón, entrenador que hizo un gran trabajo en el equipo de "Los 11 hermanos".

Los números de Fenando Gago como entrenador en México

Partidos: 38.

Victorias: 17.

Empates: 9.

Derrotas: 12.

Maxi Moralez, borrado por Gago en Racing, cruzó al DT tras su fracaso en Boca

Maximiliano Moralez, el mediocampista ofensivo de 38 años que regresó a New York City de Estados Unidos por su poco rodaje en la "Academia", criticó duramente al extécnico del "Xeneize" cuando opinó que "es un gran entrenador, tiene bastante futuro, pero quizá no tiene buen feeling...". Incluso, detalló: "El poco tiempo que lo pude conocer al principio todo muy bien, después fueron cambiando un poco las cosas y tomé la decisión justa de poder cambiar de aire porque uno tiene una personalidad fuerte y Fernando también, pero el perjudicado siempre es uno".

Acerca del trabajo de Gago como estratega, "Moralito" aseveró que "en Racing demostró grandes cosas, ganando un par de títulos y haciéndolos jugar muy bien. No hay que quitarle mérito tampoco”. Sobre su breve etapa en el regreso regreso a Avellaneda a comienzos del 2023, el campeón del mundo Sub 20 en 2007 recordó: “Mi idea era retirarme en Racing. Cuando volví, la idea era jugar un par de años y retirarme ahí. Yo quería y tenía ganas pero el fútbol tiene estas cosas, no podés planear nada porque a los seis meses tuve que volver a New York... Igualmente esos seis meses los disfruté demasiado y me saqué la espina de que mis hijos me vieran con la camiseta de Racing. Me tocó ganar la Supercopa Internacional, que fue muy lindo y me saqué esa espinita que tenía”.

Con relación al fracaso rotundo de "Pintita" como técnico azul y oro, Moralez afirmó que “tenía un gran equipo. Después, hay que ver que los chicos entiendan la forma que vos queres jugar. Fernando tiene una forma que por ahí a muchos no les gusta. Entonces, en un club como Boca esas cosas se van dividiendo y yo creo que pasa por ahí". Por último, resaltó que "también tuvo mala suerte porque quedó afuera de la Copa, perdió el Superclásico y se tuvo que ir. En un momento te cambia todo".