Florencia Marco, denunciante de Jorge Martínez por abuso sexual, apuntó contra Boca: "No me cuidaron"

Florencia Marco, Jefa de Prensa del fútbol femenino y denunciante del DT Jorge Martínez por supuesto abuso sexual, apuntó contra Boca. "No me cuidaron", disparó tras la declaración en la Físcalía.

Florencia Marco, la Jefa de Prensa del fútbol femenino de Boca, declaró tras la acusación formal por abuso sexual contra el entrenador de "Las Gladiadoras" Jorge Martínez. La empleada del club fue contundente al respecto y brindó detalles con relación al exlateral derecho que jugó en "El Xeneize", River e Independiente entre otros.

La denunciante habló primero en la Fiscalía ubicada en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires y apuntó directamente contra la institución, ya que entendió que no la respaldó como ella necesitaba. También opinó acerca de otras mujeres que pudieron haber pasado por la misma situación y resaltó que se siente "triste y muy dolida".

Florencia Marco, denunciante de Jorge Martínez, disparó contra Boca: "Pensé que me iban a cuidar"

Tras la declaración en la Físcalía, la líder de Prensa de las vigentes campeonas de la Liga Profesional manifestó ante los medios de comunicación: “Desde lo humano estoy muy bien, estoy muy acompañada por todos mis colegas y compañeros. En cuanto a la institución, Boca fue y es mi casa hace once años, y por eso estoy triste y dolida. Porque pensé que me iban a cuidar, a proteger, pero no me cuidaron". "Ustedes, la prensa, me conocen, siempre trabajé con ustedes y nunca tuve problemas con nadie", amplió. Marco expresó duramente: "Entonces, habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que las iban a cuidar, pero acá estamos porque no pasó eso”.

Jorge Martínez, el DT del femenino de Boca acusado por abuso sexual.

"“Espero que se haga justicia, que sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en el fútbol femenino, que crece día a día, sean cuidadas y no tengan que pasar por esto que pasé yo", pidió Marco. Al mismo tiempo, solicitó que "se empiecen a crear espacios donde se puedan hablar de estas situaciones y realmente haya contención”.

“Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual, la violencia, el abuso en sí, está muy naturalizdo en la sociedad e institucionalmente", insistió la empleada de la entidad de La Ribera. También resaltó que "el abuso institucional es mucho más grave del que se puede vivir en la calle porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace mucho daño”.

“Creo que a partir de esto, muchas mujeres se pudieron dar cuenta de que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos. Tenemos que naturalizar espacios de contención, de cuidado, de respeto, empatía, no de violencia y de abuso”, opinó en esa dirección. “Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas compañeras estaban conmigo y me decían ‘a mí también me pasó o me está pasando’, pero después eso es un tema personal de cada uno", reconoció Marco.

La Jefa de Prensa del femenino de Boca explicó: "Yo hoy todavía no entiendo cómo estoy hablando acá con todos ustedes y llevando esto adelante, porque es algo muy fuerte, no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo". Y destacó que "hay miedo, hay vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que pasar cada uno”.

“Me costó más de un año poder hacer esto públicamente, pero no soy la única a la que le pasó", contó Florencia. Además, aseveró que "cada uno tiene que tener su tiempo, el que necesita para poder llevar adelante todo esto y para entender qué es el abuso". Y remató: "No sentí apoyo de Boca Inclusión, por eso estoy acá”.