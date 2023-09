Era la joya de Boca, se marchó en conflicto con la dirigencia y se arrepintió: "Si me llaman"

En 2005 debutó con un golazo en el "Xeneize", pero por un disputa contractual se fue al fútbol europeo.

Boca Juniors se caracterizó en su historia por sacar buenos proyectos de las inferiores y uno de ellos fue Oscar Trejo. El talentoso volante, que se marchó del Xeneize" en conflicto hacia Europa en 2006, reveló su arrepentimiento y avisó qué haría en caso de un llamado de Juan Román Riquelme.

La expectativa que había alrededor de Trejo eran más que esperanzadoras. Tal era la ilusión que había en el club que hasta llegó a ser comparado con Carlos Tevez, incluso desde que sobresalía en las divisiones juveniles. Después de un debut en el que marcó un gol ante Almagro, que justificó todo lo que se hablaba sobre él, Trejo y su representante entraron en disputa con los dirigentes de aquel entonces por la renovación del contrato y se terminó marchando libre al Mallorca de España. Tras una larga carrera en el fútbol europeo, el santiagueño de 35 años mostró remordimiento por cómo se dio su salida.

La revelación de Trejo sobre su salida de Boca

El capitán del Rayo Vallecano dialogó con Infobae sobre su vida futbolística, pero hizo especial hincapié en su salida del "Xeneize": "Boca me ofrecía un contrato a la baja y preferí irme al Mallorca y en Boca decían que había problemas con ese contrato porque yo no era libre, pero todo estaba legal. De todos modos, a la distancia que dan los años, yo no estuve bien asesorado. Me hubiera gustado seguir en Boca".

En aquel conflicto entre el club y el futbolista tuvo que interceder FIFA. Pasado el tiempo, Trejo no ocultó su autocrítica por el desenlace: "Me aconsejaron mal y yo, en ese tiempo, era muy joven y desconocía muchas cosas del contrato, de lo legal. Y uno confiaba en la persona que tenía al lado. Tenía 16-17 años y quería jugar y aunque quería seguir en Boca, era muy difícil encontrar un lugar en ese equipo, que fue campeón".

Su llegada al fútbol español no fue la esperada, ya que le costó adaptarse y no consiguió el protagonismo que esperaba: "De enero a mayo fueron muy duros por aquel conflicto con Boca. Me preguntaba si había hecho bien o mal en venir, pero en el mismo debut metí un gol a los 4 minutos de haber entrado, ante el Getafe".

Desde que arribó a Europa, "Chocota", como lo llaman sus más cercanos, no tuvo experiencia más que en ese continente y jugó en Elche, Sporting Gijón y Toulouse, pero reconoció que el Rayo es especial en su vida: "Es el club que me marcó y donde soy feliz. Aquí crecí como jugador y como persona. Son muchos años y al final, lo que cuenta es el sentimiento de pertenencia y la unidad de la gente.

Para finalizar, Trejo fue consultado sobre piensa en un posible regreso al club "Azul y Oro": "Para mí sería un sueño, siempre lo he dicho. Acá (en Rayo Vallecano) estamos muy felices, muy cómodos, pero si hoy me llaman de ahí es una de las cosas que nunca dudaría porque al final soy hincha y lo siento mucho, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que ha significado para mí".