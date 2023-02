En Boca tiembla Ibarra porque un ex quiere volver como DT: "Sé lo que es"

En Boca tiembla Hugo Ibarra porque un exjugador del club quiere volver, ya como DT. "Sé lo que es, nadie me lo va a contar", se postuló con El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri en ESPN.

Boca tuvo un flojísimo arranque de 2023 y Hugo Ibarra está en la mira de muchos hinchas por el mal juego que arrastra el equipo desde noviembre de 2022. Para colmo, un exjugador del club se postuló en vivo para regresar, ahora como entrenador, en el programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo y que cuenta con Oscar Ruggeri como uno de los panelistas.

Ricardo Gareca fue el invitado a Equipo F para la edición del lunes 13 de febrero de 2023 y reconoció que todavía sueña con regresar al "Xeneize", más allá de que algunos fanáticos lo siguen llamando "traidor" por haber pasado directamente a River junto con "El Cabezón" en su etapa de futbolista, en 1985. Además del "Pollo" y de los dos exjugadores, participaron de la emisión Luciana Rubinska, Miguel Simón y Diego Latorre.

Gareca quiere volver a Boca como DT: "Nunca quisimos ir a River"

Consultado acerca de la posibilidad de retornar a La Ribera tras su etapa exitosa como estratega de la Selección de Perú, el exdelantero confirmó: "Si me llama un club de la Argentina, dirigiría. En Boca tuve una historia que el hincha no olvida, pero no son los que deciden más allá de que puedan opinar". Incluso, manifestó: "Los dirigentes son los que definen y tienen que estar convencidos de contratarme, cosa que no ha ocurrido... Nunca se inclinaron por mí. Soy muy respetuoso de la opinión de los hinchas", detalló.

Más allá de que algunos seguidores del "Xeneize" no olvidan que prefirió marcharse al "Millonario" junto con Ruggeri, "El Tigre" aclaró que "no contemplaría a los hinchas, la gente es muy pasional, se puede tornar agresiva pero es lo más legítimo que tiene el fútbol". "A nosotros viene un club, nos pone más dinero y nos vamos pero el hincha no traiciona, es fiel, le puede llegar a doler", admitió.

Con relación a los rumores que siempre hubo sobre el interés del vicepresidente Juan Román Riquelme por contratarlo como técnico, Gareca profundizó: "En un momento me descolocó, parecía que había información muy cierta de todo, pero nunca recibí una llamado concreto". En ese sentido, recordó: "La única vez fue con (Daniel) Angelici, pero ya estaba en contrato con la Selección peruana, no tenía la manera de salir".

Al DT multicampeón con Vélez aún lo cuestionan por aquel traspaso y ya parece casi resignado por este tema: "El hincha no lo va a entender de ninguna manera, éramos jugadores formados en Boca, pero ese momento del club era irrepetible. Nos tocó vivir dos o tres años muy difíciles". Acerca de los problemas económicos de la institución en esa época, repasó que "todo le plantel estaba pidiendo la libertad de acción, ocho meses sin cobrar... ¿Cómo hacés para pensar que ocurriría en Boca?".

Aunque tanto "El Flaco" como Ruggeri tuvieron la intención de continuar en La Ribera, el exatacante explicó que llegó un momento en el que la situación se volvió insostenible: "Nunca quisimos ir a River, le dimos a Boca todas las facilidades, aceptamos quedarnos por la mitad, pero llegaron todos los cheques para atrás". "Otras hinchadas nos decían que éramos traidores, incluso hinchas de otros equipos, la pasamos mal... Hoy no pasa nada con los hinchas. Hay de todo, pero nunca me trataron con falta de respeto ni tuve una agresión en la calle", rememoró el entrevistado.

El pase de Boca a River de Gareca a Ruggeri, algo que muchos hinchas no olvidan.

Por último, "El Tigre" recordó: "Yo me formé en Boca desde los 10 años, me probaron en todos lados. Así estuve dos años hasta que pasé a la Novena División. Sé lo que es Boca, nadie me lo va a contar". "Es difícil dirigirlo para un tipo como yo, no va a ser fácil porque tiene dando vueltas a jugadores que ganaron muchas cosas y son técnicos. Como técnico no tendría problemas de nada, pero hay que ver los tiempos de cada uno", remató.