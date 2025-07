El sorpresivo mensaje en la despedida de Dybala a Paredes que ilusiona a todo Boca: "Pronto"

El mensaje en la despedida de Dybala a Paredes que ilusiona a todo Boca

Paulo Dybala rompió el silencio en las redes sociales con un posteo plenamente dedicado a Leandro Paredes horas después de que el volante sea presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors. La "Joya" tiene una excelente relación no sólo con el mediocampista, sino también con su familia y lo dejó en claro con su publicación en la que apareció un mensaje que generó ilusión en los hinchas "Xeneizes". El mismo fue de Camila Galante, esposa del futbolista que ya se sumó al plantel de Miguel Ángel Russo.

La compañera de vida del también campeón del mundo con la Selección Argentina sorprendió a más de uno con su comentario en el que le habló tanto a Dybala como a Oriana Sabatini. Es que el cordobés le abrió una puerta al elenco "Azul y Oro" en algún momento de su carrera y la chance de volver a juntarse con su compañero está más latente que nunca. Casualmente, las palabras de Galante se asociaron a ese posible "reencuentro" entre los jugadores en el equipo de La Boca.

El mensaje de Camila Galante que ilusiona a todo Boca con Dybala

"Sé lo feliz que te hace volver a tu casa y cuánto lo querías. ¡Siempre te vamos a estar alentando y deseando lo mejor desde acá! Te voy a extrañar adentro de la cancha y los vamos a extrañar a los 5 afuera también. Los queremos mucho", escribió Dybala en su posteo que rápidamente se llenó de likes y comentarios. El más llamativo fue el de la esposa del volante recién llegado a Boca: "¡Amigo los vamos a extrañar mucho! ¡Nos vemos pronto!". Por supuesto, sus palabras rápidamente causaron furor ya que se reflotó la chance de que la "Joya" se calce la camiseta del "Xeneize".

Cabe destacar que el futbolista surgido en Instituto de Córdoba reconoció en una charla con los hermanos Gastón y Esteban Edul que su papá era fanático del club de la Ribera, al cual iban a ver cuando jugaban en su provincia. A su vez, agregó que le encantaría jugar en nuestro país y es consciente del cariño de los hinchas, aunque no sabe si se dará su arribo. Estos dichos se sumaron a las palabras de Oriana Sabatini tiempo atrás en su visita a Olga en la que se refirió justamente a este tema.

El mensaje de Camila Galante para Paulo Dybala en su despedida a Leandro Paredes

Las palabras de Oriana Sabatini sobre la posible llegada de Dybala a Boca

"No quiero problemas con mi padre, no quiero problemas familiares. Se habla porque Lea Paredes empezó a instalar la idea de que vuelvan los dos, yo re quiero volver a Argentina pero tampoco estoy para un quilombo familiar. Si su amigo quiere que (Paulo) vaya a Boca, va a ir con su amigo", esbozó la modelo en diálogo con el ciclo Sería Increíble en noviembre del 2024. Con dichas declaraciones no descartó que los futbolistas lleguen a jugar juntos en Boca como pasó en la Roma y en la "Albiceleste", chance que crece con el reciente arribo del volante nacido en San Justo.

