El Pollo Vignolo acorraló a Raúl Cascini en ESPN: "¿Te parece normal?"

Boca fue otra vez el centro de la polémica en el programa de televisión de Sebastián "El Pollo" Vignolo llamado ESPN F90. Con Raúl Cascini como invitado en el estudio del canal, el panel habitual del ciclo le preguntó sobre todos los temas, entre ellos el pálido juego que muestra el equipo de Sebastián Battaglia en la cancha.

El integrante del Consejo de Fútbol del "Xeneize" llevaba pocos minutos en vivo en el piso cuando el conductor, su excompañero, lo consultó acerca del desarrollo del conjunto de La Ribera dentro del campo. Fue entonces cuando ambos examigos protagonizaron un intercambio picante en vivo.

El Pollo Vignolo desafió a Cascini por Boca en ESPN: "¿No notás?"

Si bien la conversación recién había empezado, el relator y presentador de F90 fue directo. De hecho, indagó al invitado acerca del flojo juego que suele presentar el equipo de Battaglia en sus partidos. No obstante, "El Mosquito" no se achicó y comenzaron el siguiente diálogo caliente en vivo:

Sebastián Vignolo: "¿Por qué creés que la gente está impaciente?".

Raúl Cascini: "Yo no noto a la gente tan impaciente...".

SV: "¿No notás que la gente de Boca está impaciente?".

RC: "No, la verdad que no".

SV: "¿Vos creés que a la gente de Boca le está gustando cómo juega el equipo?".

RC: "Ahí ya me estás haciendo otra pregunta".

SV: "No, es la misma, la impaciencia tiene que ver con cómo juega el equipo. La pregunta es la misma... Estoy hablando del juego, eh".

RC: "Pareciera que Boca no estuviera clasificado al objetivo que tenía que hacer".

SV: "Vos me estás hablando de resultados y yo te estoy hablando del juego".

RC: "Todos sabemos que tenemos que mejorar".

SV: "Ahí está".

RC: "El cuerpo técnico lo sabe, los jugadores lo saben, nosotros lo sabemos...".

La autocrítica de Cascini en ESPN por el juego de Boca: "Tenemos que mejorar"

Más allá del momento tenso en F90, el integrante del Consejo de Fútbol reconoció: "Todos sabemos que tenemos que mejorar, creemos que hay plantel para hacerlo". "Tuvimos muchos inconvenientes a solucionar. Tenemos muchos lesionados, más los chicos que están suspendidos", amplió al respecto.

No obstante, el exfutbolista valoró lo hecho por "El Xeneize" en este 2022 y remarcó: "El tema es que en los objetivos que tenemos por delante, estamos en todos". En la misma línea, se sorprendió por la repercusión mediática porque en la Copa de la Liga Profesional "pareciera que Boca no clasificó o está último, y está segundo... Está dentro del objetivo y va a jugar como local".

Por otro lado, Cascini admitió que en el torneo internacional las cosas no van tan bien como imaginaban y señaló: "En la Copa Libertadores tenemos chances, en la Copa Argentina también estamos en camino. Entonces digo ´bueno´...".

De cualquier manera, Vignolo no se la dejó pasar e insistió con su postura: "¿A vos te parece normal que Boca esté en esta situación de angustia contra un rival que se supone menor (Always Ready de Bolivia), teniendo que ganar sí o sí porque su clasificación no digo que pende de un hilo, pero se complicó?".

"Sí, se complicó, pero creemos que tenemos un gran plantel para sacarlo adelante. Nada más", cerró Cascini.