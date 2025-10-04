El gesto de Paredes para unir al plantel de Boca y evitar conflictos

Paredes busca unir al plantel de Boca

La incorporación de Leandro Paredes al plantel de Boca no solo le dio un salto de calidad en lo que respecta al juego de equipo, porque hay una clara mejora, sino que también busca mejorar la relación de todos los presentes. El experimentado volante puso en marcha una medida que de a poco va dando buenos resultados con el fin de apagar la llama de cualquier conflicto interno.

Una medida que permite entender por qué decidieron darle la cinta de capitán minutos después de haber firmado su contrato profesional con el Xeneize. Todos los miércoles se organiza un asado multitudinario en el que participan los jugadores que forman parte del plantel. A este evento van los que juegan siempre, lo que entran cada tanto e incluso los no suman tantos minutos. Aunque hay un gran ausente y ese es Cristian Lema, que fue marginado por una decisión institucional.

El objetivo de Leandro Paredes es que ciertos episodios queden en el pasado y así tejer un lazo entre cada uno de los jugadores que forman parte de Boca. La idea de unión es necesaria para que todos apunten al mismo objetivo: cortar la racha de dos años seguidos sin disputar la Copa Libertadores. Una meta que está cerca de alcanzarse pero no se deben descuidar porque Rosario Central, River, Argentinos y Riestra también están detrás de dicho objetivo.

El correctivo a Carlos Palacios

El partido ante Rosario Central expuso que Carlos Palacios había quedado muy enojado con el cuerpo técnico de Boca, pero más que nada con Claudio Úbeda después de que este le señalara que debía salir de la cancha. Al momento de retirarse, el chileno no dudó en hacer gestos desaprobación que fueron captados de manera inmediata por las cámaras presentes de la transmisión.

Las reuniones en la casa de Leandro Paredes son justamente para evita que este tipo de situaciones queden expuestas y que después se hable más de ellas que del funcionamiento del equipo. El delantero reconoció su error y pidió disculpas con la promesa de no volver a manifestarse de esta manera.

Sin embargo, lo que se desprende es que hubo un correctivo por parte de Miguel Ángel Russo que nació de una charla mano a mano con Carlos Palacios. “Una de las frases fue: ‘vos tenés una reacción que no la tenés que hacer en ese lugar. Dentro del vestuario lo que quieras, pero ahí con las cámaras no. Ahora el foco está en tu reacción y no en que venimos levantando futbolísticamente“, comunicaron desde TyC Sports.

También se supo que el mismo comentario se le informó al plantel. "En el afán de que esto no se vuelva a repetir, Russo va a bajar una línea diciendo ‘muchachos, acá lo que molesta no es la bronca, no es que se enojen y hasta es entendible, pero públicamente no’. Me parece que eso va a ocurrir esta semana", expuso el periodista Ezequiel Sosa.