El furioso relato de Mollo tras la caída de Boca vs. San Lorenzo: "Me infla las bolas"

Daniel Mollo, histórioo relator partidario de Boca, estalló tras la caída contra San Lorenzo. "¡Me tiene las bolas infladas!", disparó el periodista en la radio.

Boca volvió a perder frente a San Lorenzo por 1-0 y Daniel Mollo, histórico relator partidario del "Xeneize", estalló en plena transmisión. El periodista deportivo de Boca de Selección en Radio Del Plata (AM 1030) disparó para todos lados y no se salvó nadie, especialmente el lateral derecho peruano Luis Advíncula. El gol de entrada de Guillermo "Pol" Fernández en contra sentenció el resultado en el Bajo Flores.

A lo largo del partido en el estadio del Nuevo Gasómetro, "Dani" estuvo completamente enfurecido por una nueva derrota del campeón en la fecha 11 de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. En el debut de Jorge Almirón como entrenador tras la salida de Hugo Ibarra y el interinato de Mariano Herrón, el conjunto visitante volvió a fallar en el torneo que lidera River.

La ira de Mollo tras la caída de Boca vs. San Lorenzo: "Por Dios"

Cuando apenas iban nueve minutos, el tanto en contra de "Pol" abrió el marcador y desató la bronca del relator: "Gol de San Lorenzo. ¡Ay por Dios, qué cagada, cómo nos dormimos! No nos podemos dormir de esta manera". "Era tan sencilla la jugada que nunca pensamos que iba a llegar el gol. ¡Increíble! ¡En contra me parece que es!", protestó en vivo.

Al instante, castigó al peruano y hasta pidió que "si no está bien Advíncula que no juegue, eh. Increíble la manera en la que le pican en la espalda...". "Nos dormimos todos. Era una jugada tan sencilla y Advíncula venía al trotecito", se quejó Mollo además. "Yo soy boludo porque, por cómo venía la jugada, me dormí. Pensé que Boca tenía controlada la jugada y no la tenía controlada un carajo", reconoció. Y mencionó que "las cagadas anteriores siguen estando en Boca”.

"No puedo ser tan boludo que confío en este equipo... ¡Ay, Dios! ¿Cómo no me van a enfermar de la manera en la que le hacen el gol a Boca?", disparó el relator de Radio Del Plata. En una de las acciones más peligrosas a favor del "Xeneize" en el complemento, Daniel gritó que "Boca tiene el empate... ¡Pegó en el palo, otra vez pegó en el palo! ¡Ya es culo eh, ya es culo lo que tiene San Lorenzo!". "Otra semana más con Boca perdiendo... Ya me tiene las pelotas infladas que Boca pierda todas las semanas, me infla demasiado las bolas", vociferó.

"Me molesta de sobremanera que no ganó en la Copa (Libertadores), que cualquier equipo vaya y le gane... Que le gane un equipo que iba último el domingo pasado (Colón de Santa Fe), que esté perdiendo con este San Lorenzo", profundizó el relator. "Me molesta que Boca siga perdiendo, ojalá que tenga tiempo Almirón de encontrarle la vuelta a este equipo, que ya en la tabla va dando vueltas de acá para allá", rogó al aire.

San Lorenzo venció 1-0 a Boca con el gol de Pol Fernández en contra.

En plena crisis, Mollo opinó que "Boca necesita que (el plantel) se concentre unos cuantos días, entrenar en doble o triple turno, entender la idea de Almirón". Igualmente, consideró que "si para Román (Riquelme) Almirón es el mejor, que sea Almirón, pero el estreno no es el mejor".

En esa dirección, Daniel dijo que el elenco de La Ribera "necesita inexorablemente una ducha de agua fría para reaccionar, para darse cuenta de que esta camiseta necesita otra cosa. Necesita un golpe de autoridad, no alcanza sólo con los nombres". Incluso, solicitó que a los futbolistas hay que "hacerles recordar que esto es Boca, que el resorte ya tocó fondo". "De ahora en más hay que despegar por la historia, porque nos lo merecemos los que amamos a Boca y queremos otra cosa. Perdíó Boca 1-0 contra San Lorenzo", remató Mollo.