El descargo de Cavani tras su noche de terror en la Libertadores con Boca

Edinson Cavani realizó un breve descargo a través de las redes sociales luego de la eliminación de Boca Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima de Perú. El delantero uruguayo vivió una jornada para el olvido con el "Xeneize" en la que erró un gol abajo del arco que enfureció a los hinchas. De hecho, varios dejaron sus comentarios en el posteo que recientemente compartió el referente uruguayo.

Si bien es una de las máximas figuras del elenco de La Ribera desde su arribo, el "Matador" no pudo se trascendental en la noche del martes 25 de febrero ante su gente y el equipo de Fernando Gago se despidió tempranamente del torneo. Con culpa por lo sucedido, Cavani subió una imagen pidiéndoles perdón a los fanáticos por lo sucedido, pero sólo utilizó dos emojis con los colores del club y no escribió nada más. Por supuesto, la publicación no tardó en generar revuelo.

La reacción de los hinchas contra Edinson Cavani tras su posteo en las redes

Con casi 20.000 likes en poco más de media hora, el posteo del atacante con pasado en el Manchester United también tuvo una gran cantidad de comentarios. Por su puesto, el tanto errado en el cierre del cotejo fue motivo de distintos insultos ya que si convertía le daba el pase a la tercera ronda a los comandados por Fernando Gago. Si bien en su mayoría fueron sumamente críticos con el futbolista, también hubo algunos positivos por su desempeño dentro del equipo.

Los números de Cavani en Boca

59 partidos oficiales.

24 goles.

2 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

La Bombonera fue un Cabildo abierto: eliminación ante Alianza Lima y "que se vayan todos"

Se trató de una noche de terror para el elenco de Gago, aunque todo empezó bien a los cinco minutos cuando Miguel Trauco se hizo un gol en contra. Sin embargo, a los 19 llegó el empate de Hernán Barcos de cabeza tras un tiro libre desde la derecha. Después de una salvada memorable de Agustín Marchesín en un contraataque, el local se impuso en el juego y llegó al 2-1 gracias a un remate de Kevin Zenón a los 13 minutos del complemento.

Si bien el duelo ya estaba 2-1 y la serie 2-2, el nerviosismo se apoderó del cuadro de "Pintita" y, para colmo, Edinson Cavani falló un gol insólito en el área chica y sin el arquero Guillermo Viscarra debajo de los tres palos. Ya en los penales, anotaron los nueve primeros ejecutantes hasta que Alan Velasco pateó mal, el portero boliviano le detuvo el disparo y se concretó una de las páginas más tristes de la historia de Boca. A los pocos segundos, la hinchada estalló y pidió "que se vayan todos" desde los cuatro costados del estadio.

