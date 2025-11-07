El Chelsea de Enzo Fernández quiere a un titular de Boca

El Chelsea podría llevarse a un jugador titular y de gran utilidad para Úbeda

El Superclásico del próximo domingo puede marcar un antes y un después en la carrera de un jugador de Boca, debido a que este se encuentra en el radar del Chelsea. Uno de los clubes más poderosos del planeta está en la búsqueda de un refuerzo para sumar a la mitad de la cancha y que se transforme en socio de Enzo Fernández. Es por ello que están dispuestos a colocar una interesante cifra en dólares para quedarse con su ficha.

Los trascendidos señalan que el conjunto de Inglaterra decidió hacerle un seguimiento especial a un jugador que con el paso de los partidos se transformó en clave para Claudio Úbeda. Al punto que su presencia dentro del once titular no se encuentra discutida y cualquier ausencia genera una serie de problemas, debido a que no es fácil suplantarlo. El marco del partido con River es una buena oportunidad para verlo desplegar sus habilidades y cómo reacciona ante un examen de gran exigencia.

Delgado está en la mira del Chelsea de cara al próximo mercado

De acuerdo con los trascendidos que llegan desde Europa, el Chelsea estaría tras los pasos de Milton Delgado y se menciona que hubo un contacto con allegados para conocer sus pretensiones deportivas, salariales, la opinión antes la oportunidad de marcharse de Boca en el próximo tiempo y demás cuestiones personales. Sin embargo, es importante destacar que al club todavía no llegó un llamado de manera formal y tampoco informal.

Por otro lado, se debe considerar que Juan Román Riquelme presentará cierta resistencia ante la salida del volante y buscará cobrar la mayor cantidad de dinero que sea posible. De hecho, se menciona un precio base de 15 millones de dólares que será el que se deberá colocar para establecer términos de su traspaso. Cualquier otra cifra que se ofrezca podría ser rechazado de manera inmediata por ser considerado insuficiente.

Además, se debe considerar que Javier Mascherano también lo tendrían en carpeta para ficharlo cuando el mercado de pases se encuentre habilitado por la FIFA. La posibilidad de que Milton Delgado vaya al Inter Miami nace después de que se incrementen las chances de que Sergio Busquets decida ponerle un punto final a su carrera. Es por ello que surge la necesidad de buscar un refuerzo para la mitad de la cancha.

Van a mirar un jugador de River

Otro de los jugadores que el Chelsea está siguiendo con atención cada vez que pisa un campo de juego y que suma minutos es Lautaro Rivero, que se trata de la gran joya de River. Un jugador que le tocó marcharse seis meses a Central Córdoba para mostrar sus habilidades y ser repescado por medio de un mecanismo que se había colocado dentro del préstamo. El joven zaguero forma parte de la carpeta del conjunto inglés.

Aunque su contratación no va a ser para nada fácil, debido a que Marcelo Gallardo le tiene una enorme consideración y su cláusula de salida es muy elevada. Los 100 millones de dólares que lo protegen dan como resultado que cualquier interesado se tenga que subordinar a las necesidades del Millonario. Si bien, no percibirá el dinero mencionado, las condiciones de pago podrían ser muy favorables para el equipo argentino además de desligarse de hacerse cargo de los impuestos.