Edinson Cavani rompió el silencio tras la lesión en Boca: "Alma vieja"

Cavani rompió el silencio tras la lesión en Boca.

Edinson Cavani rompió el silencio después de la lesión en el Boca Juniors de Fernando Gago y brindó una entrevista a corazón abierto, más allá del fútbol argentino. El delantero uruguayo de 37 años se refirió principalmente a su personalidad, las creencias en el día a día, a la manera de encarar cada desafío y hasta contó cómo se baña.

Durante la entrevista para el ciclo Abrí bien la Boca en DSports, con el humorista Martín Vázquez, "Edi" se pronunció por primera vez luego de que se confirmara oficialmente la molestia en la espalda. Es que el club de La Ribera comunicó que el ex Manchester United padece un "edema óseo postraumático asociado a trazo de fractura en apófisis transversa izquierda de L3, sin desplazamiento". Por lo tanto, todo indica que estará alrededor de diez días más sin jugar. Por ende, se hizo un tiempo para dialogar sobre estos temas.

Cavani, a corazón abierto: su vida más allá de Boca y del fútbol

Consultado acerca de otras situaciones al margen de la cancha, el ex PSG aseguró que "(Carlos) Gardel, el mate y el dulce de leche son uruguayos", aunque al mismo tiempo le reconoció a Vázquez: "Las empanadas se las dejamos a ustedes, los argentinos". Incluso, bromeó acerca de su parecido físico con el actor Christian Sancho: "Él es más fachero que yo...".

El "Matador" dejó de la lado la cuestión deportiva y aseguró: “Creo en la reencarnación. Empezás a crecer y hay situaciones te hacen darle lugar a esa parte interna de nosotros y conectar comportamientos, momentos y actitudes que a mí me han llevado a creer". Entre risas, admitió: "Me han dicho que tengo alma vieja, que estoy en mi última reencarnación y cosas que te empiezan a cerrar”.

“¿Te bañás desnudo? Porque hay mucha gente que no se baña desnuda...”, le preguntó el humorista. “Sì, me ha pasado de tener compañeros que no se desnudan totalmente para bañarse. Son complejos o diferentes pensamientos que deben tener”, sorprendió Cavani. "Cuando salgo de la ducha, lo primero que me seco con la toalla es el pecho y el pelo. La agarro cuando está bien seca para secarme el pelo, porque si te secas el pelo cuando la toalla ya está mojada te seca menos”, dijo el atacante de Boca. "No me hago depilación definitiva. El hombre tiene que tener pelo”, remató el charrúa.

Las estadísticas de Cavani en Boca

58 partidos oficiales.

24 goles.

2 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

