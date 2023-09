Cavani se enojó con un periodista en vivo y lo cruzó: "De afuera es fácil"

El delantero de Boca se enojó con un periodista que le hizo una consulta y se cruzó en vivo. La situación se dio luego del partido ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Uno de los jugadores más aclamados por los hinchas de Boca es, sin duda, Edinson Cavani que hizo un esfuerzo muy grande para llegar a Boca. Si bien en el encuentro ante Palmeiras no logró meter goles, lo cierto es que trabajó mucho para el equipo. Sin embargo, apenas terminó el partido se mostró muy fastidioso con un periodista que le preguntó por las oportunidades perdidas durante el encuentro y le dijo: "Desde afuera es fácil".

Como suele pasar después de los partidos de fútbol, apenas termina el encuentro hubo una charla entre los protagonistas y los periodistas que están haciendo campo de juego. En esa pequeña charla, el periodista de Telefe, Manu Olivari, le hizo una consulta sobre si le parecía que tenía que "tener paciencia" porque tuvo un "par de jugadas claras que no pudo convertir". Apenas escuchó esa consulta, el delantero xeneize se enojó con el cronista y le respondió de una manera que llamó la atención porque no era el tono de la charla.

Visiblemente enojado ante la consulta, Cavani respondió: "“¿Cuáles son las claras que tuve a ver? ¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes? Eso es lo que te parece a ti. Dentro de la cancha, las cosas no son tan fáciles como a veces se ven desde afuera”. Lo cierto es que, una vez terminada esa charla, el propio Olivari contó que habló con el uruguayo para aclarar la situación por si su pregunta le había parecido irrespetuosa y aseguró que "todo está bien". Más allá de este enojo, también es verdad que el delantero tuvo un cabezazo tras un centro desde la derecha que pasó al lado del palo, una pelota que le pasa muy cerca y no pudo puntear y, por último ya en el segundo tiempo, la jugada en la que casi se lesiona contra el palo pero no llegó a anotar con la punta del botín.

La situación que incomodó a los hinchas rivales

En la previa del partido de semifinales de la Copa Libertadores de América siempre aparecen imágenes curiosas que tienen que ver con la actualidad del fútbol local o, incluso, con alguna perlita. Sin embargo, en esta ocasión hubo una imagen antes de que arranque Palmeiras vs Boca que llamó la atención y que hizo estallar a de furia a los hinchas de River. El involucrado fue el árbitro Wilmar Roldán.

El árbitro colombiano es uno de los más reconocidos en todo el continente y es apuntado como uno de los mejores, bajo esta situación fue señalado para que dirija el encuentro entre Palmeiras y Boca Juniors por la semifinal de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, en el momento de la entrada en calor tuvo una actitud muy llamativa que hizo enojar a los fanáticos de River en las redes sociales y que levantó algunas suspicacias con respecto a la imparcialidad.

Las cámaras de ESPN captaron un momento muy llamativo que hizo explotar a todos los hinchas de River porque Wilmar Roldán agarró su celular, filmó a sus compañeros, alrededor de la cancha y, además, le pidió a uno de los asistentes que le saque una foto con la hinchada de Boca de fondo. Esta situación, desde ya, hizo indignar a los fanáticos millonarios que estaban muy atentos a lo que ocurría y, desde ya, a los fanáticos del Palmeiras que tienen algunas dudas sobre la actuación del colombiano en el partido.