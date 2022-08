Cavani a Boca: qué dijo Hugo Ibarra sobre la chance de ficharlo

Hugo Ibarra, DT de Boca, se refirió a la posibilidad de que "El Xeneize" fiche a Edinson Cavani en este mercado de pases del fútbol argentino. Qué dijo al respecto y todo lo que hay que tener en cuenta.

Boca insiste con todo por el fichaje de Edinson Cavani en este mercado de pases. De hecho, el entrenador Hugo Ibarra fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa que brindó luego a la victoria por 2-1 del "Xeneize" contra Platense en "La Bombonera", por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022.

"El Negro" se mostró muy firme con su postura acerca de este tema y fue contundente ante los medios presentes en la sala del Estadio Alberto J. Armando. Más allá del análisis del partido en sí, el ex lateral derecho de 48 años elogió al atacante uruguayo que se acaba de marchar de Manchester United en libertad de acción.

Ibarra fue sincero sobre el supuesto pase de Cavani a Boca: qué dijo al respecto

El DT fue consultado sobre esta situación y resultó lapidario en ese sentido. A pura frontalidad, el formoseño explicó: "No sé nada del futbolista, lo único que sé es el excelente delantero que es". Incluso, sentenció: "No puedo hablar de ningún futbolista que no esté, hablo de los que tengo a mi cargo".

Boca insiste por Cavani: cómo está la negociación

De acuerdo con distintos medios de comunicación, el delantero de 35 años llegará a la Ciudad de Buenos Aires entre el domingo 7 de agosto y el lunes 8 para cerrar su acuerdo con "El Xeneize". También resaltaron que el contrato será por una temporada y media, hasta diciembre de 2023, y que la negociación la llevó adelante el vicepresidente Juan Román Riquelme. "Los números ya están, faltan los últimos detalles", aseguraron.

Por su parte, el periodista Fabrizio Romano, especialista en los mercados de pases, publicó que "Boca Juniors está cada vez más cerca de fichar a Edinson Cavani". Y completó: "La propuesta de contrato se está revisando por parte del jugador, pero Boca está presionando para que se haga, como quieren anticipar a Villarreal. Trato entrando en etapas clave. No pasa nada con Borussia Dortmund".

Cavani, muy cerca de Boca según Fabrizio Romano.

Cavani, cerca de Boca: los números de su carrera

"El Matador" vistió las camisetas de Danubio de su país natal (2005-2007), Palermo de Italia (2007-2010), Napoli de Italia (2010-2013), PSG de Francia (2013-2020) y Manchester United de Inglaterra (2020-2022). Además, integró la Selección de Uruguay Sub 20, Sub 23 y Mayor desde 2007 hasta la actualidad. A tres meses y medio de participar de su cuarto y último Mundial con "La Celeste", el artillero busca continuidad de cara al certamen en Qatar. En total en forma oficial, Cavani disputó 786 partidos con 439 goles, 88 asistencias y 24 títulos logrados.