Cascini liquidó al Pollo Vignolo por su pelea por Boca en ESPN: "Vigilante"

Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, recordó la pelea con "El Pollo" Vignolo en ESPN y liquidó al conductor. El video del exfutbolista con Flavio Azzaro.

Raúl Cascini fulminó a Sebastián "Pollo" Vignolo cuando recordó la pelea pública que tuvieron ambos por Boca en ESPN. El integrante del Consejo de Fútbol del "Xeneize" no se calló nada y explicó los motivos por los que distanció del líder de F90 después de haber compartido varios años al aire en la televisión.

Durante la extensa entrevista en El Loco y el Cuerdo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, el exmediocampista ventiló las verdaderas causas por las que se quebró su vieja amistad con el periodista deportivo. "El Mosquito" fue contundente acerca de su vínculo con el relator desde que asumió en esta función en el club de Ribera en diciembre de 2019.

Cascini repasó su pelea con El Pollo Vignolo y lo cruzó: "No soy buchón"

Cuando Azzaro le preguntó por las diferencias que surgieron con el relator una vez que el exjugador dejó de ser panelista en ESPN para pasar a integrar el Consejo de Fútbol de Boca, el exvolante respondió: "En privado no volví a hablar con él". "Nunca entendí eso, por qué me empezó a criticar, nunca lo hablé con él. Yo creo que un día lo voy a hablar", se explayó el invitado.

Acerca de aquel momento, el ex Independiente, Platense y Estudiantes de La Plata continuó: "Yo se lo dije eso a él eh, cuando Román (Riquelme) me invitó a trabajar en el club le dije ´todo bien, mirá que trabajamos acá muchos años, tenemos una buena relación, la pasamos muy bien, vos hiciste tu trabajo y yo el mío, pero ahora me voy a dedicar a otra cosa...´". "Ahora voy a trabajar en el club, no me llames para que yo te cuente cosas", profundizó.

Visiblemente molesto, Cascini continuó: "Mirá que yo no soy vigilante de nadie, eh. Llamame para ver cómo está la familia, pero si vos me preguntás a quién compran, a quién venden, a quién pone el técnico... No, yo no eh". Y completó: "Un día me empezó a llamar y le dije ´no, mirá Pollo, ya te lo dije la otra vez...´. Ahí empecé a no contastarle más el teléfono y se me enojó".

¿Por qué se pelearon El Pollo Vignolo y Cascini?

En 2015, el periodista conducía el programa 90 Minutos, del cual el exvolante era panelista. "El Mosquito" solía decir que soñaba con ser manager o formar parte de un proyecto de fútbol del "Xeneize" o de Independiente, por lo que el conductor intentaba ponderarlo para que -en algún momento- alguno de dichos clubes lo llamara. "Yo lo noto preparado desde este lugar. Con el tiempo, aprendió a estar. Estar con nosotros creo que le da la posibilidad de aprender qué esconder o qué decir", manifestó una vez el presentador.

Luego de que fuera tentado por Riquelme para integrar la lista de Jorge Amor Ameal, Cascini se dedicó a trabajar en el Consejo de Fútbol. Al año de la gestión, el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió la Superliga 2019-20. Días después de la consagración, visitó Fox Sports y mantuvo un gran diálogo con Vignolo y sus excompañeros.

Sin embargo, a partir de las críticas que en ESPN se hicieron por las desprolijas salidas de Guillermo "Pol" Fernández y Julio Buffarini, que tuvieron como blanco el Consejo de Fútbol del "Xeneize", la buena relación entre "El Pollo" y Cascini se rompió por completo. De hecho, en uno de los programas, Vignolo blanqueó que Cascini no le respondía más los mensajes de Whatsapp: "Los Boca de Bianchi lo sabían hacer. En determinado momento, Cascini -cuando era amigo nuestro o nos devolvía las llamadas-, el Boca de Bianchi metía un gol y se acababa la historia". Por su lado, el exfutbolista prefirió mantenerse en silencio durante cuatro años hasta que estalló y reveló las causas de la tirantez actual entre ambos.