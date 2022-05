Cascini filtró qué pasó con Tevez tras dejar Boca: "A mí no"

Raúl Cascini visitó el programa de El Pollo Vignolo y dio a conocer qué pasó con Carlos Tevez tras su salida de Boca.

Raúl Cascini admitió que su relación con Carlos Tevez ya no es la misma.

Raúl Cascini fue invitado al programa de televisión de Sebastián "El Pollo" Vignolo llamado ESPN F90 y se refirió a todos los temas. Uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca fue contundente acerca de la gestión como miembro del área del club que compone junto a Marcelo "El Chelo" Delgado y a Jorge "El Patrón" Bermúdez, bajo la supervisión del vicepresidente Juan Román Riquelme.

Una de las primeras situaciones por las que fue consultado "El Mosquito" fue su relación con Carlos Tevez, con quien fue amigo como jugador pero con el que luego, ya en su rol de directivo, se alejó por diferencias políticas. Es que "El Apache" es muy amigo de Daniel Angelici, ex presidente de la gestión anterior que responde a los intereses del macrismo.

Raúl Cascini admitió que se alejó de Carlos Tevez tras su salida de Boca

Más allá de que jugaron juntos y fueron amigos en aquel equipo multicampeón de Carlos Bianchi en 2003, el exmediocampista reconoció en ESPN F90 que perdió el contacto con el exdelantero cuando llegó al club ya como miembro del Consejo de Fútbol. Ante la pregunta de El "Pollo" Vignolo acerca de si habían mantenido un vínculo desde que el crack se marchó de La Ribera, el exvolante fue claro: "No, nunca. No hablé más".

Entonces, el conductor quiso saber si "se puede dañar" esa relación de amistad cuando ya no son pares y están en puestos distintos. "Y sí, tal vez...", respondió Cascini. "Éramos amigos, teníamos una muy buena amistad con él", profundizó. Ante la duda de qué ocurrió entre ambos, Raúl fue tajante: "A mí no me pasó nada, yo estaba en otra función...".

Sin embargo, aclaró que no habría inconvenientes en tener un encuentro: "No tengo problema de ir a tomar un café con Tevez eh, para nada. Tampoco lo tuve en su momento cuando estuve en el club. Y tampoco es que nos hemos peleado".

Acerca del vínculo que tuvieron el Consejo de Fútbol de Boca y el entonces capitán, Cascini desmintió los rumores que indicaban que perjudicaron su imagen adrede y explicó: "Nosotros lo tratamos siempre muy bien, porque yo tampoco lo hacía antes. Amigo como soy con ´El Chelo´ no, eh... teníamos una muy buena amistad, nos hablábamos cuando él estaba afuera, pero tampoco es que...".

"Cuando a nosotros nos tocó estar en el club, siempre lo tratamos de maravillas", insistió "El Mosquito" "Y siempre le dimos las cartas a jugar para que hiciera lo que quisiera. De hecho, tenía un contrato firmado y se fue seis meses antes... Y se lo aceptamos", completó.

Cascini se arrepintió de haber llamado "exjugador" a Tevez

En enero de 2020, apenas asumida la nueva directa del "Xeneize", el crack tenía que arreglar la renovación del vínculo que vencía ese mismo año. Cuando la negociación se dilataba y empezaba a haber problemas al respecto mientras el capitán era la figura del equipo en cada partido, el exvolante había señalado públicamente: "Cuando llegamos, ´Carlitos´ era un exjugador".

Consultado ahora en ESPN al respecto de aquella polémica declaración, el integrante del Consejo de Fútbol de Boca admitió que "hoy no lo diría" y amplió: "Sí, lo hablamos con él. Uno tiene que seguir aprendiendo todos los días. Hoy quizás no la volvería a decir".

Igualmente, remarcó que "en su momento, cuando se dijo, se dijo por algo... Nada más". "Creo que era lo que muchos pensaban en ese momento, nosotros no, eh... Él se fue seis meses antes. Arreglar un contrato es normal, son discusiones del contrato y nada más", concluyó Cascini.