Boca y Riquelme dejaron ir a una gran joya en pleno mercado de pases

Boca acaba de dejar ir a una de las grandes joyas de sus inferiores de los últimos tiempos. Sin continuidad en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, el vicepresidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol determinaron la salida de uno de los jóvenes que había aparecido a puro talento en la Primera División.

Lo concreto es que la dirigencia del "Xeneize" ya planea el plantel para el arranque de 2023, con la exigente triple competencia que tendrá a lo largo del primer semestre: la Copa Libertadores, el torneo nacional y la Copa Argentina. Y dentro de dicha nómina no estará uno de los jugadores más pedidos por los hinchas en las redes sociales.

Se trata nada menos que del mediocampista ofensivo de 22 años, 1.75 m. y 67 kilos que quedó relegado en la consideración del entrenador Hugo Ibarra. En ese puesto de interno y hasta de extremo, el técnico cuenta con Óscar Romero, Juan Ramírez, Guillermo "Pol" Fernández, Martín Payero, Sebastián Villa, Cristian Medina y Norberto Briasco.

De esta manera, el talentoso volante nacido el 2 de agosto del 2000 no iba a tener lugar en el equipo estelar y se marchó a Gil Vicente de Portugal. Se trata de un préstamo por una temporada con una opción de compra que todavía no fue informada por la institución de La Ribera. Colocado en la mitad de la tabla de la Primeira Liga, este conjunto no disputará competencias continentales en esta campaña 2022-2023, ya que fue eliminado por AZ Alkmaar de Países Bajos en el repechaje de la Europa League.

Los números de Molinas en Boca

En lo que va de la Liga Profesional (fecha 16), el mediocampista ofensivo disputó apenas cuatro partidos como titular: fueron 442 minutos en total, sin goles anotados y con una asistencia. Desde su debut en la Primera en 2021, el jugador estuvo en 43 encuentros sin tantos, con 4 asistencias y 2 títulos conseguidos.

La historia de Molinas en Boca

El joven futbolista llegó a las infantiles del club en 2011, con apenas 10 años, y allí se destacó tanto que hasta llegó a ser sparring de la Selección Argentina mayor en el Mundial de Rusia 2018. Aunque en 2019 y 2020 ya había sido convocado para el plantel profesional, recién debutó el 16 de julio de 2021 contra Unión de Santa Fe, de la mano de Miguel Ángel Russo. Sin el rodaje deseado en este tiempo, decidió que lo mejor para su incipiente trayectoria era abandonar La Ribera para probar suerte en Portugal.