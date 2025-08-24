Boca vs. Banfield por Torneo Clausura: hora, TV en VIVO y streaming online

Boca vs. Banfield: hora, TV en vivo, streaming online y formaciones.

Boca Juniors buscará consolidar su recuperación cuando reciba a Banfield este domingo en La Bombonera, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Xeneize viene de conseguir su primer triunfo del semestre tras vencer 3-0 a Independiente Rivadavia, rompiendo una preocupante racha de 12 partidos sin victorias que se extendió por más de tres meses, mientras que el Taladro llega motivado después de una espectacular remontada ante Estudiantes de La Plata.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Banfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura se jugará este domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 18:15 horas (hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

El conjunto de Miguel Ángel Russo llega a este encuentro tras conseguir un contundente triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, resultado que significó mucho más que tres simples puntos. Esta victoria le permitió al Xeneize volver a ganar después de 12 partidos consecutivos sin triunfos, una sequía que se había extendido por más de tres meses y que tenía muy preocupados a los hinchas boquenses.

Con este resultado, los dirigidos por Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A del Torneo Clausura, donde actualmente marchan en la décima posición. Sin embargo, lo más importante es que se acomodaron en el tercer puesto de la tabla anual, posición que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, uno de los principales objetivos del club para esta temporada.

De cara a este encuentro contra Banfield, Russo tiene la intención de mantener el mismo equipo que consiguió la victoria en Mendoza, apostando a la continuidad del funcionamiento que mostró el equipo en aquella ocasión. El técnico confía en que darle continuidad al once inicial que rompió la mala racha pueda consolidar la recuperación anímica y futbolística del plantel xeneize.

Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y actualmente marcha noveno en la Zona A con siete puntos obtenidos en cinco presentaciones. Esta posición lo ubica momentáneamente fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía resta mucho torneo por disputar y las diferencias son mínimas.

En la última fecha, los dirigidos por Pedro Troglio protagonizaron una de las remontadas más espectaculares del torneo al darle vuelta un partido que parecía perdido ante Estudiantes de La Plata. El Taladro se encontraba 2-0 en desventaja, pero logró reaccionar en el segundo tiempo para conseguir un triunfo por 3-2 que les devolvió la confianza y les permitió sumar puntos importantes en la tabla.

Este será un encuentro especial para ambos equipos, ya que Boca necesita confirmar su recuperación tras la larga crisis de resultados, mientras que Banfield buscará aprovechar el buen momento anímico que le dejó la remontada ante Estudiantes para sumar puntos de visitante en uno de los estadios más difíciles del fútbol argentino. El historial reciente entre ambos equipos ha sido parejo, lo que promete un duelo atractivo en La Bombonera.

Boca Juniors vs Banfield por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Formaciones probables de Boca y Banfield

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel o Lautaro Ríos, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

Russo tiene la intención de mantener la misma alineación que logró la victoria en Mendoza, apostando a la continuidad del funcionamiento que mostró el equipo. Con un clásico esquema 4-4-2, el entrenador buscará darle estabilidad al equipo en este partido clave para afianzar la confianza recuperada tras romper la mala racha.

La parte defensiva parece estar definida, con Agustín Marchesín como arquero titular, custodiado por una línea de cuatro defensores donde Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino continuarán como la dupla central, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Blanco se mantendrán en los laterales derecho e izquierdo respectivamente. En el mediocampo, la única incógnita se presenta en el carril izquierdo, donde existe la posibilidad de que Alan Velasco, quien tuvo un positivo ingreso en Mendoza, le dispute el puesto al chileno Carlos Palacios. En el ataque Miguel Merentiel y Edinson Cavani continuarán desde el arranque.

Por el lado de Banfield, Pedro Troglio cuenta con la buena noticia de que ninguno de sus jugadores terminó con molestias físicas tras el triunfo ante Estudiantes, lo cual es positivo considerando que el Taladro todavía cuenta con varias bajas importantes. Entre los ausentes se encuentran el delantero Tomás Nasif, Bruno Sepúlveda y Joaquín Pombo, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La única modificación que sopesa Troglio es en el mediocampo, donde Lautaro Ríos, autor de uno de los goles en la remontada ante Estudiantes, podría ingresar por Santiago Esquivel para reforzar el centro del campo. Más allá de esta posible variante táctica, el técnico mantendría el resto del equipo que logró la espectacular victoria en La Plata, confiando en la continuidad de un grupo que demostró carácter y personalidad.

Boca vs. Banfield: ficha técnica