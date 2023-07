Boca se desprendió de un jugador para conseguir sí o sí a Cavani

Boca Juniors cerró el préstamo de un delantero que no era tenido por Jorge Almirón y tiene relación directa con el uruguayo.

Boca Juniors continúa pensando en el mercado de pases y dio un importante paso en su máximo anhelo: confirmó la salida de Jan Hurtado a un equipo de Ecuador y decantaría en la llegada de Edinson Cavani. El uruguayo está en plena negociación con Valencia para firmar la recisión del contrato.

El "Xeneize" está finalizando la Liga Profesional con una mejor cara que la demostró hasta hace algunos meses. Las victorias consecutivas de local y haberse acercado a los puestos de clasificación de torneos internacionales, le dieron a Jorge Almirón más respaldo de cara para lo que viene. Sin embargo, a pocos más de siete días de la ida de octavos de final de Copa Libertadores, se encuentra a la espera del arribo del delantero uruguayo y ahora está todo dado para que se de.

La salida de Boca que allana el arribo de Edinson Cavani

Este martes, el "Xeneize" acordó la marcha de Hurtado a la Liga de Quito a préstamo por un año y sin opción de compra. Si bien el equipo ecuatoriano había hecho una primera oferta semanas atrás, el futbolista de 23 años rechazó la propuesta inicial. Sin embargo, ante la insistencia y el llamado del entrenador, Luis Zubeldía, el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata aceptó la oferta y, en las próximas horas, se sumará al plantel.

Esta situación le cierra por todos lados al Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme. Como Boca tenía ocupado el cupo 6 de extranjeros con Luis Advíncula, Bruno Valdez, Óscar Romero, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y el mencionado veneozalono, se veía imposibilitado de concretar la llegada de "Eddie". Pero, finalmente, con la marcha de Hurado, Riquelme y compañía ya cuentan con el lugar para sumar con los brazos abiertos a Cavani.

Los números de Jan Hurtado en Boca

Hurtado, quien arribó al "Xeneize" en 2019 tras adquirirlo de Gimnasia y Esgrima La Plata a cambio de 5 millones de dólares por la totalidad del pase, no tuvo un paso destacado por el momento. Solo fue tenido en cuenta por Gustavo Alfaron en 2019, donde disputó 18 partidos y convirtió solo dos goles, uno ante River Plate por Copa Libertadores y el restante ante San Lorenzo en el torneo local. Luego, el exjugador del "Lobo" tuvo dos préstamos en el Bragantino de Brasil.

El inesperado consejo de un ídolo de Boca Juniors a Edinson Cavani: "Que no se asuste"

Boca Juniors está cada día más cerca de cerrar a Edinson Cavani, su máximo anhelo, y Ángel Clemente Rojas, leyenda y multicampeón con el "Xeneize", le dejó una fuerte advertencia al uruguayo sobre su posible arribo al club. El exdelantero se refirió a lo que significa ponerse por primera vez la camiseta y jugar en el mítico estadio.

Después de intentos frustrados en el pasado, parece que esta vez los caminos de Boca y Cavani se unirán. Aunque su salida del Valencia aún no fue confirmada, la información que llega desde España es que solo restan detalles para firmar la recisión de su contrato y así viajar a nuestro país. Con la expectativa del mundo "Azul y Oro" puesta en el delantero oriundo de Salto, "Rojitas", quien brilló en la década del '60 y comienzos del '70, dio su opinión de la situación.

Riquelme junto a Rojitas en La Bombonera.

Rojas es una voz más que autorizada para hablar de Boca, equipo donde obtuvo cinco títulos, y al ser consultado en Super Deportivo Radio sobre la posibilidad de que el centrodelantero arribe a Boca, eligió hacerle una advertencia a "Edi". "Lo único que le puedo decir como ex-jugador de fútbol de Boca es que no se asuste cuando entre a La Bombonera, porque es bravo, por ahí se asusta la primera vez. Es muy jodido Boca", propuso.

Además, el exjugador de Racing y Lanús se refirió a la actualidad del futbolista que disputó cuatro Copas del Mundo y resaltó con quien podría compartir dupla de ataque en el equipo de Jorge Almirón. "Creo que con 36 años podes jugar un año más, es un muy buen jugador, tiene que estar bien físicamente, porque no te dejan mover, viste cómo es el fútbol argentino. Pueden jugar juntos con Benedetto porque son dos jugadores netos", analizó.

Para finalizar, "Rojitas" se manifestó sobre la edad de el exfutbolista del París Saint Germain y Manchester United y cómo puede repercutir eso en su juego. "No sé si con Cavani Boca va a ganar la Copa Libertadores, pero lo van a respetar siempre, porque te puede voltear en cualquier momento. Cavani no es un pibe, está bastante grande y eso le puede costar un poco más, pero Riquelme no se equivoca en traerlo con 36 años. A lo mejor a Cavani hay que esperarlo un poquito. Tiene 36 años, puede darle un año de calidad a Boca. A mi me genera un poco de duda su edad, no es una criatura", cerró.