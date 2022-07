Boca hoy: Darío Benedetto reconoció que el plantel amagó con no concentrar para el partido frente a Corinthians

Después de haber errado el penal clave ante Corinthians y tras la eliminación de la Copa Libertadores, Darío Benedetto salió a hablar sobre la reunión previa entre los jugadores de Boca Juniors y el Consejo de Fútbol. El delantero, en una entrevista, admitió que los jugadores "amagaron a no concentrar" en la previa del encuentro ante el conjunto brasileño.

Darío Benedetto añadió que todos los jugadores tuvieron una reunión en la previa del encuentro ante el conjunto brasileño y disparó: "No puedo entrar en detalles. Queda entre el CDF y jugadores. Si hubo una reunión, si amagamos a no concentrar, sí hubo una discusión, pero no puedo entrar en detalles". En charla con ESPN, además, reveló que se "amagó" con no concentrar. Por otro lado, agregó: "Pero pudimos ponernos de acuerdo, nos metimos en el partido. Se arregló lo que habíamos acordado y nada. Hubo una discusión y quedó ahí. Concentramos y jugamos como siempre".

Con respecto a las diferentes versiones añadió que hubo discusiones "pero es lo normal" y añadió: "Escuché que queríamos cobrar por perder. No sé quién las filtra, no me interesa. Nunca cobré por perder, tampoco me interesa. Son reuniones con los dirigentes están con una cosa, los jugadores con otra, hay discusiones, lo normal". Después también aseguró que la derrota "pegó mucho el partido de la Copa. No podíamos entrar como entramos. Faltó juego, despertarnos un poco más. No fue el Boca que se vio ante Corinthians".

Por otro lado, Benedetto también habló de la arenga previa al partido: "Solo salió una arenga, no estaba enojado, sino con ganas de comerme al mundo. Después cómo lo quieran hacer ver fue otra cosa. No fue un mensaje a nadie y lo aclaré con quien tenía que aclarar. Quise mojar la oreja a los jugadores y nada más".

Riquelme rompió el silencio en medio de la crisis en Boca

"Tenemos 18 meses que van a molestar bastante, hay que tener paciencia. Las cosas van bien", afirmó Román, en una evidente referencia a las elecciones que se producirán en el club en 2023. Boca atraviesa momentos difíciles debido a la eliminación de la Copa Libertadores, la decisión de echar a Sebastián Battaglia y el rumbo errático en la Liga Profesional. No obstante, a través de un audio que reprodujo el periodista Jorge Rial, Riquelme aseguró que "no pasa nada".

"Tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y mucha seguridad, estamos para eso", puntualizó el exfutbolista sobre la decisión de remover de su cargo a Battaglia. En tanto que también disparó contra los medios de comunicación al sentenciar: "Está clarísimo que pasaron cosas que le dan de comer a los medios. Pero se está bien, se disfruta mucho".