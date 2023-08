Boca: el pedido de Varela que sorpendió a Almirón a horas del duelo de Libertadores

Alan Varela, que viajará hacia Portugal para sumarse al Porto luego del choque ante Nacional, tuvo una charla con Jorge Almirón sobre su deseo.

Boca Juniors enfrentará este miércoles a Nacional por la Copa Libertadores y Alan Varela volvió a ser protagonista en la previa. El mediocampista tuvo una charla con el entrenador, Jorge Almirón, con respecto al encuentro ante el "Bolso" y a horas de partir hacia el Porto.

Varela se encuentra disfrutando de sus últimos momentos en la institución "Xeneize". Si bien todo indicaba que su transferencia al fútbol portugués se iba a concretar antes del partido de ida de octavos de final, algunos detalles hicieron demorar el pase hasta que finalmente se concretó. Más allá de esta situación, el volante central conversó de manera particular al DT que soprendió en el mundo Boca.

El pedido de Alan Varela a Almirón que llamó la atención en Boca

Según informó TyC Sports, en la concentración del plantel "Azul y Oro", Varela se reunió con Almirón y le pidió que lo tenga en cuenta para el encuentro de esta noche frente a Nacional en La Bombonera, algo que tuvo buena recepción del lado del exentrenador de Lanús.

Es que si bien su salida ya esté cerrada y el Porto no exigió que el oriundo de Isidro Casanova no participara del partido por el torneo internacional, el cuerpo técnico dudaba en incluirlo para que no sufra algún tipo de molestia física. Sin embargo, el futbolista quiere despedirse del público en cancha y podrían cumplirle el deseo.

Más allá de esta petición, Almirón todavía no definió el equipo y una de las dudas pasa, justamente, por saber quiénes serán los intérpretes del mediocampo. Una posibilidad es juegue Varela como volante de contención, mientras que otras de las alternativas es que ingrese Valentín Barco y poner un doble cinco con "Pol" Fernández y Cristian Medina.

La formación probable de Boca vs. Nacional

Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Bruno Valdez, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco o Alan Varela; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Llegó el quinto: Boca Juniors sumó a un deseo de Juan Román Riquelme

Boca se prepara con la mente puesta en el choque ante Nacional de Copa Libertadores, pero también sigue sumando refuerzos. El delantero Ezequiel Bullaude viajará en las próximas horas al país y será la quinta cara nueva para el equipo conducido por Jorge Almirón.

Con el foco puesto en el encuentro de vuelta de este miércoles ante Nacional, la dirigencia también se sigue moviendo el mercado de pases. Tras los arribos de Edinson Cavani, Lucas Janson, Lucas Blondel y Marcelo Saracchi, ahora el Consejo de Fútbol cerró a uno de los jugadores que fueron expresamente pedidos por el DT.

“Ezequiel Bullaude llegará a Buenos Aires este miércoles, se realizará la revisión médica y, si todo está bien, se convertirá en refuerzo de Boca”, se lee en la publicación de la cuenta @estoesboca, que es la encargada de anunciar las contrataciones del club desde el actual mercado de pases.

Si bien se esperaba a Bullaude para mediados de la semana pasada, la negociación se dilató más de lo imaginado por algunos incovenientes que, finalmente, se resolvieron el lunes. El delantero de 22 años firmará contrato hasta diciembre de 2024, con opción de compra y con un cargo que no fue anunciado.

Con esta nueva opción en el ataque, Boca podría desprenderse de algunas opciones en la delantera. Los principales apuntados a dejar el club son Nicolás Orsini, que ya tuvo una oferta desde Huracán, y Gonzalo Morales, que está a un paso de pasar a Sarmiento de Junín a préstamo.