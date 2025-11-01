Bielsa podría ayudar a que Boca sume un refuerzo de jerarquía para el 2026

El DT comenzó a planificar a la lista de jugadores de cara al Mundial 2026

El mercado de pases es tan espectacular que muchas veces las operaciones no se resuelven de manera lineal. De cara al receso de traspasos del verano 2026, Boca estaría cerca de beneficiarse y captaría a un volante de jerarquía que podría condicionar su salida de su club a partir de una sugerencia de Marcelo Bielsa. Este le habría manifestado que salga de su actual club y encuentre otro de mayor categoría si quiere formar parte del Mundial que se disputará a mitad de la temporada.

Pensando en el armado de la lista de Uruguay de cara al certamen organizado por FIFA, el “Loco” considera que algunos jugadores deben cambiar de club de manera inmediata con el fin de obtener un rodaje de mayor calidad y enfrentar rivales que los obliguen a mejorarse. Es por ello que Nahitan Nández recibió la indicación de que se vaya del fútbol de Medio Oriente a otra liga con más peso. Ahí es donde el Xeneize ingresa en esta historia.

El volante uruguayo podría salir de Medio Oriente con el fin de jugar el Mundial 2026

“Pensando en el año que viene, creo que Boca busca un volante ofensivo y un 8. Para mí no sale de Loyola o Nández la búsqueda. Tienen algo a favor. Juega el Mundial y Bielsa quiere que juegue en una liga más competitiva o más cerca, donde lo pueda ver más seguido“, expresó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid. Un consejo más que considerable y que seguro tendrá impacto.

Hay que recordar que el volante uruguayo está sumando minutos y defendiendo la camiseta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, y dispone de contrato hasta junio del 2027. Por ende, Boca tendría que sentarse a negociar su salida, ya sea para sumarlo en condición de préstamo o para comprar una parte o la totalidad de la ficha. Su pase para Transfermarkt se encuentra valorado en 4.5 millones de euros. Una cifra más que accesible.

"Boca y Peñarol, claramente. Me gustaría volver vigente”, expresó Nández hace un tiempo cuando le realizaron una entrevista en La Cocina de Kesman. Esto permite entender que las ganas de regresar al fútbol argentino se encuentran vigentes. Solo resta esperar que el paso de las semanas exponga si Juan Román Riquelme iniciará gestiones de manera formal para sacarlo de Oriente o se inclina por otro tipo de jugador.

Hay que recordar que Boca tiene un plan de contratación que planea poner en marcha de cara al mercado de pases que comenzará después de que se decrete el final del Torneo Clausura. Una de la dos prioridades es sumar un volante más en la mitad de la cancha para que se pueda acoplar a Leandro Paredes, por ende se espera una inversión de gran caudal. Mientras que la otra consideración pasa por captar un delantero, debido a que hay chances de que Miguel Merentiel presente una propuesta para celebrar su salida y marcharse al exterior.

Es necesario aclarar que la calidad de los refuerzos que el Xeneize pueda sumar depende bastante de que ingrese o no a la Copa Libertadores. De momento, se encuentra clasificado pero restan tres fechas y puede que todo cambie de gran manera en la tabla anual. Son varios los clubes con posibilidades y que están separados por una pequeña diferencia de puntos.

