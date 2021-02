El exarquero Óscar Córdoba, que conquistó dos Copa Libertadores y una Intercontinental con Boca, criticó duramente al plantel del Xeneize en medio del conflicto que atraviesa contra el Consejo de Fútbol y fue contundente.

"Si los muchachos tienen la personalidad de parársele al Consejo de Fútbol, esa misma personalidad había que ponerla contra Santos", apuntó, en declaraciones a ESPN.

El colombiano recordó el encuentro en el que el equipo de Miguel Russo cayó ante Santos por la Copa Libertadores y mostró una floja imagen. "¿Se acuerdan cuando fuimos a Palmeiras y Salvestrini nos mandó al psicólogo? Nosotros fuimos, le ganamos a los penales y fuimos a la final. Así es que uno planta cara, no hablando, por favor. Hablando somos todos valientes", disparó.

Pero las fuertes declaraciones del exfutbolista no terminaron ahí porque también le tiró un palo a Carlos Tevez. "El vicepresidente y el presidente en el fútbol, es Riquelme. Tiene que pensar lo mejor para Boca, y si lo mejor es que se quede Tevez, se quedará bajo algunos lineamientos. Si no le gusta, tendrá que irse. Boca está por encima de todos", sentenció.

Además, Córdoba planteó una polémica forma de solucionar los contrapuntos. "Cuando hay que agarrar del cogote a uno, se lo agarra del cogote y se arreglan las cosas. Así somos nosotros. Se encierran en el baño, lo arreglan, salen y está todo el mundo bien", expresó.

Por último, más allá de sus dichos, el exarquero destacó la última temporada del capitán del equipo. "Me sacó el sombrero con Carlitos por lo que hizo este año", remarcó. Luego, concluyó: "Es caudillo y tiene que serlo afuera y adentro de la cancha, pero para bien. No para poner en contra un grupo de jugadores. No digo que lo esté haciendo, solamente que la actitud del referente tiene que ser positiva, no negativa. No le podés tirar piedras al techo de tu casa, tirale al del vecino"