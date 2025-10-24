Betis vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Betis recibe el próximo lunes 27 de octubre a Atlético de Madrid por la fecha 10 de la Liga, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Atlético de Madrid

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En la jornada previa, Betis igualó 2-2 el juego ante Villarreal. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 6 goles y marcó 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Osasuna. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid fue el ganador por 4 a 1.

El local está en el quinto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 4 Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 6 5 Betis 16 9 4 4 1 5

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 11: vs Sevilla: 1 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Levante: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Getafe: 23 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Atlético de Madrid, según país