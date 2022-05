Benzema merece ganar el Balón de Oro: Messi

El delantero francés Karim Benzema, campeón días atrás con el Real Madrid de la Liga de Campeones de Europa, merece ganar el Balón de Oro, dijo el lunes el astro del fútbol Lionel Messi.

"Benzema hizo un año espectacular, se merece el Balón de Oro", indicó el delantero del Paris Saint Germain en la televisión argentina.

"Terminó consagrándose en la Champions y fue fundamental en todos los partidos desde los octavos en adelante", añadió la "Pulga" en la previa del partido del seleccionado argentino ante Italia, en una final entre los campeones de América y Europa que se jugará el miércoles en el estadio de Wembley.

Messi, que es el máximo ganador del premio al mejor futbolista del año con siete galardones, sufrió la eliminación de la Liga de Campeones en manos del Real Madrid con una tripleta de Benzema que revirtió el marcador en la revancha en España.

"Lo del Real Madrid nos mató, a mí y a todo el vestuario. Teníamos mucha ilusión. Me dan ganas de volver a ganar, de estar ahí, pero no siempre el mejor gana la Champions. No le quito mérito al Real Madrid, no era el mejor de esta competencia y sin embargo les ganó a todos", cerró el delantero.

Con información de Reuters