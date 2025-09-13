EN VIVO
Benfica

Benfica vs Qarabag: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

13 de septiembre, 2025 | 07.19

El próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Qarabag visita a Benfica en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica, por el duelo correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

Horario Benfica y Qarabag, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
