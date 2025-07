Bayern Munich vs PSG por Mundial de Clubes: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Bayern Munich vs PSG por Mundial de Clubes: cuándo juegan

El Bayern Munich y el Paris Saint-Germain buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia en el Mundial de Clubes cuando se enfrenten este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo de cuartos de final que promete ser uno de los más atractivos del torneo. El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, llega como el equipo más goleador de la competencia con 16 tantos, mientras que los parisinos se presentan como los grandes favoritos tras conquistar su histórico triplete en la temporada 2024-25, incluyendo su primera Champions League.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Bayern Munich y PSG, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Bayern Munich y PSG?

El partido entre Bayern Munich y PSG por los cuartos de final del Mundial de Clubes FIFA se jugará este sábado 5 de julio de 2025, a partir de las 13:00 horas (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO+ y DAZN. El árbitro principal del partido será Anthony Taylor.

El Bayern Munich llega a este cruce tras superar 4-2 a Flamengo en octavos de final, en un encuentro donde Harry Kane volvió a demostrar su letalidad al anotar sus goles 40 y 41 de la temporada en todas las competiciones. Los bávaros se clasificaron a cuartos tras finalizar segundos en el Grupo C, después de caer 1-0 ante Benfica en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Vincent Kompany se ha consolidado como el conjunto más ofensivo del torneo, acumulando 16 goles en cuatro partidos disputados, aunque diez de ellos llegaron ante Auckland City. Además, los alemanes lideran las estadísticas defensivas con 56 recuperaciones altas y 68 secuencias de presión, demostrando el intenso juego que caracteriza al técnico belga. El Bayern busca su tercer título de Mundial de Clubes y el primero desde 2020.

Kompany ha manifestado que sus jugadores "estarán listos" para actuar en el "gran escenario" de los cuartos de final, con el foco puesto en "reconstruir la energía" para enfrentar a un PSG que históricamente les ha resultado complicado, aunque en los últimos años la tendencia se ha revertido a favor de los germanos.

Por su parte, el Paris Saint-Germain se presenta en Atlanta como el gran candidato al título tras una campaña histórica que los vio conquistar el triplete en 2024-25, coronándose por primera vez en su historia campeones de la Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique golearon 4-0 a Inter Miami en octavos, con una actuación dominante que incluyó un doblete de Joao Neves, un autogol y una conquista de Achraf Hakimi.

Los parisinos han sido casi perfectos en su camino hacia cuartos de final, registrando tres victorias y una sola derrota en cuatro partidos. El conjunto francés lidera el torneo en promedio de posesión con un 72%, ha completado más pases que cualquier otro equipo (2.888) y es la defensa menos batida con apenas un gol en contra. Luis Enrique ha enfatizado que su equipo debe estar "únicamente enfocado en recuperarse y prepararse" para el duelo ante Bayern en las "mejores condiciones posibles".

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Bayern Munich, que ha ganado siete de los últimos nueve enfrentamientos contra los parisinos, todos ellos por Champions League. Paradójicamente, el PSG había perdido sus últimos cuatro duelos ante los bávaros sin anotar un solo gol, incluyendo la derrota por 1-0 en la fase de grupos de la Champions League en noviembre de 2024, antes de levantar el trofeo europeo por primera vez en su historia. El único precedente no competitivo entre ambos se dio en Estados Unidos durante la International Champions Cup 2018, con triunfo bávaro por 3-1.

Formaciones probables de Bayern Munich y PSG

El técnico del Bayern Munich, Vincent Kompany, deberá lidiar con algunas ausencias importantes para este encuentro decisivo. Alphonso Davies e Hiroki Ito continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles, mientras que Kim Min-jae se acerca a su regreso pero difícilmente sea considerado para este partido. Además, Leroy Sané ya no forma parte del plantel tras su traspaso oficial al Galatasaray.

Kingsley Coman generó preocupación al salir con molestias musculares en el segundo tiempo ante Flamengo, pero se espera que pueda entrenar con normalidad esta semana y esté en condiciones de jugar. El francés competirá por un lugar en el ataque junto a Thomas Müller (quien podría disputar su partido número 756 y último con el club), Michael Olise, Serge Gnabry y Jamal Musiala, todos detrás del delantero estrella Harry Kane.

Por el lado del Paris Saint-Germain, Luis Enrique recibió una excelente noticia con el regreso de Ousmane Dembélé, quien ingresó como suplente ante Inter Miami después de perderse los tres partidos de la fase de grupos por una lesión en el muslo. El candidato al Balón de Oro, quien fue expulsado en su último enfrentamiento contra Bayern, es duda para ser titular, aunque su disponibilidad representa una gran noticia para el técnico español.

En caso de que Dembélé no esté en condiciones de comenzar desde el primer minuto, Desire Doué, Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia mantendrían sus lugares en el tridente ofensivo. Marquinhos y Fabián Ruiz, quienes fueron sustituidos al descanso ante Inter Miami para conservar energías, volverían a la titularidad como central y mediocampista respectivamente. Luis Enrique no planea realizar muchos cambios en su once inicial que ha funcionado a la perfección en el torneo.

Probable formación de Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Harry Kane.

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Kingsley Coman; Harry Kane. Probable formación de PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Desire Doué, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Munich vs PSG: Ficha técnica