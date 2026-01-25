Bayer Leverkusen vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 28 de enero, Villarreal visita a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Champions.
Así llegan Bayer Leverkusen y Villarreal
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
Bayer Leverkusen recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Olympiacos. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 11 goles y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions
Villarreal cayó derrotado 1 a 2 ante Ajax. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.
Horario Bayer Leverkusen y Villarreal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas