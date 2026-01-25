El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras de construcción de la Línea F de subterráneo.

El tramo que partirá desde Barracas y cruzará Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta hasta llegar a Palermo, permitirá combinar con las seis líneas existentes y con la estación Constitución del Tren Roca y Palermo del San Martín.

¿Cómo será la nueva Línea F de subterráneo?

Con las licitaciones publicadas en los primeros días de octubre de 2025, varias son las empresas interesadas en participar del proyecto que prevé una inversión de 1350 millones de dólares.

Entre los planeamientos, la Línea F tendrá una impronta mucho más moderna que las demás; además de estaciones más amplias y balcones 360°. Dispondrá de luz natural en los andenes y todas en los accesos, mientras que, por el sistema de señales, estará preparada para que los coches funcionen sin conductor como ocurre con la Línea 14 del metro de París.

"La construcción de la línea F es un salto de calidad en la transformación que estamos haciendo, como lo hicimos con el Metrobus y el Paseo del Bajo", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Respecto a las entradas, no estará sobre las veredas sino que será a través de edificios aledaños, como ocurre con la estación Lavalle de la Línea C o Pueyrredón de la Línea H y también en el subte de Tokio y Seúl.

Los andenes centrales permitirán cambiar de dirección sin necesidad de subir y bajar escaleras y la forma elipsoide de las estaciones hará menos laberínticas las estaciones. El recubrimiento de las paredes mezclará hormigón con plástico para disminuir el ruido.

La Línea F tendrá un papel clave en la conectividad de los viajes en la Ciudad: facilitará el desplazamiento norte-sur, descongestionará a la Línea C y potenciará el uso de la red de subtes. En total, el recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y las estaciones contarán con los últimos adelantos tanto de construcción como a nivel tecnológico.